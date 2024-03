FIT CISL – FILT CGIL – FAISA CISAL * SICUREZZA: « INCONTRO ISTITUZIONI E TRENTINO TRASPORTI, ACCOGLIAMO CON FAVORE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SUI LUOGHI DI LAVORO »

17.00 - venerdì 8 marzo 2024

//

Nella giornata odierna si è tenuto un incontro con tutte le istituzioni e Trentino Trasporti S.p.A. Durante l’incontro, i partecipanti hanno condiviso il concetto che non esiste il rischio zero e che la risoluzione del grave problema sociale delle aggessioni sul luogo di lavoro richiede non solo un’azione risolutiva, ma una serie di interventi da parte di tutte le entità coinvolte nella vita sociale trentina.

Il Commissario del Governo ha espresso il suo accordo con la necessità di instaurare un dialogo e un confronto continuo tra le varie parti sociali, almeno quelle che condividono il percorso unitario. Siamo lieti di apprendere che, su nostra richiesta, l’azienda è disposta ad investire nella formazione sulla sicurezza del personale sui luoghi di lavoro. Accogliamo con favore anche l’offerta del Commissario del Governo di mettere a disposizione dei docenti per la formazione del personale di Trentino Trasporti e degli studenti nelle scuole. Tuttavia, desideriamo sottolineare che l’affermazione riguardante l’incremento del personale di polizia specifico è errata, poiché ci è stato comunicato che la Polfer di Verona ha aumentato il personale totale di soli due unità quest’anno.

É chiaro che tutte le azioni che speriamo potranno essere messe in campo nessuno potrà rivendicarne la paternità, neppure le scriventi.

