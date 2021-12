FEDERCOOP * VACCINAZIONI ANTI-COVID: FUGATTI, « APPREZZIAMO LA VOLONTÀ DI ORGANIZZARE A TRENTO UNO DEGLI HUB VACCINALI, E DI AVERE CONDIVISO LA CAMPAGNA CHE ABBIAMO LANCIATO CON L’APSS »

15:51 - 1/12/2021

Nuova tappa degli “Hub Vaccinali inCooperazione” allestiti e curati dalla Federazione Trentina della Cooperazione in collaborazione con il Gruppo Spes e Promocoop Trentina spa e di concerto con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.

Dopo le località di Cavalese, San Giovanni di Fassa, Pinzolo, Primiero, Taio e Coredo – 23 eventi e oltre 4300 persone vaccinate – questa iniziativa sarà replicata nella sede della Federazione in via Segantini a Trento.

Tre gli appuntamenti in calendario: il primo week end del mese di dicembre (i giorni sabato 4 e domenica 5 dicembre) e la Festività dell’Immacolata (8 dicembre).

Nello spazio antistante la Sala inCooperazione verrà allestito quanto necessario per ospitare 2 linee di vaccinazione che opereranno ininterrottamente durante le tre giornate, dalle ore 9 del mattino alle ore 18. A disposizione 360 vaccini per ogni giornata.

L’iniziativa è stata presentata, stamani, nel corso di una conferenza stampa. All’incontro hanno partecipato i vertici della Cooperazione Trentina e della Provincia Autonoma di Trento: il presidente della Federazione, Roberto Simoni, il vice Italo Monfredini, il presidente della Giunta Provinciale, Maurizio Fugatti, l’assessore alla sanità Stefania Segnana, la direttrice dell’unità operativa igiene e sanità pubblica dott.ssa Maria Grazia Zuccali.

“La Cooperazione ha sempre avuto una particolare sensibilità nei confronti della campagna di vaccinazione – ha sottolineato il presidente della Cooperazione Trentina Roberto Simoni – solo la vaccinazione ci porterà fuori da questa tragedia. Nell’estate scorsa abbiamo vaccinato oltre quattromila persone, adesso serve un ulteriore scatto di reni. L’avvio della maratona vaccinale, con trentamila persone già prenotate, è molto incoraggiante”.

“Non potevamo stare fuori da questa iniziativa – ha aggiunto il vicepresidente vicario della Federazione e direttore della Spes Italo Monfredini – nell’esperienza di gestione di Case di Riposo ho visto quanto alto sia il prezzo della sofferenza umana per questa tragedia sanitaria. Per questo la Cooperazione ha fatto e farà la propria parte nel contribuire a debellare questo virus”.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel ringraziare la Cooperazione Trentina per aver aderito convintamente alla campagna vaccinale e, in particolare, ai 5 giorni non stop che si apriranno sabato prossimo: “Apprezziamo la volontà di organizzare qui uno degli hub vaccinali e di aver condiviso la campagna che abbiamo lanciato con Azienda sanitaria – sono state le sue parole -. Attualmente abbiamo raggiunto oltre 31.000 iscritti, dobbiamo convincere il numero maggiore di persone ad iscriversi, la volontà è quella di mettere in sicurezza Trentino per le settimane a venire”.

“La Federazione Trentina della Cooperazione ci ha aiutato anche nei mesi scorsi, ricordo ad esempio l’importante attività con alcuni hub vaccinali in alcune zone del Trentino, che non erano coperte. Il loro supporto, anche in questa maratona, è fondamentale, rappresenta il segnale che siamo tutti uniti in questa battaglia contro il Covid”, ha aggiunto l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana che ha ricordato anche l’entrata in vigore, con il 6 dicembre, del cosiddetto “green pass rafforzato”.

La dottoressa Maria Grazia Zuccali ha quindi evidenziato l’incremento nelle ultime settimane del numero di casi giornalieri “che hanno coinvolto tutte le classi di età” e l’aumento dei casi che si è tradotto anche in “aumento dei ricoveri ospedalieri e delle terapie intensive”, quindi l’importanza di questa campagna vaccinale per frenare il trend di aumento.

Per fissare l’appuntamento di vaccinazione è necessario prenotarsi collegandosi al sito del centro unico di prenotazione all’indirizzo