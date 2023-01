FORZA ITALIA * PRESENTAZIONE LISTE REGIONALI: ON. SALA, « PUNTO DI FORZA DEI NOSTRI CANDIDÀTI È LA COMPETENZA, RENDERANNO IL PARTITO PIÙ PROTAGONISTA »

21.43 - lunedì 16 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Presentazione liste regionali FI/ F.Sala: punto di forza dei nostri candidati è la competenza. “Il punto di forza dei nostri candidati e del nostro partito è la competenza, un elemento da sempre indispensabile per il nostro Presidente Silvio Berlusconi. Abbiamo candidati validi e amministrativamente preparati che, sono certo, renderanno il nostro partito sempre più protagonista”.

Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato di Forza Italia, nel corso della presentazione, da parte del Presidente Silvio Berlusconi, delle liste di Forza Italia per le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. All’evento sono intervenuti i capogruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera Licia Ronzulli, anche coordinatrice regionale del partito e Alessandro Cattaneo.

“La Lombardia si merita una guida di centrodestra per continuare con il buongoverno della scorsa legislatura. Basti pensare agli ottimi risultati raggiunti: non solo i 4,5 miliardi del Piano Lombardia stanziati per far fronte alla crisi economica, o una campagna vaccinale per il covid che ci ha visto protagonisti con quasi 9 milioni di persone con almeno una dose. Ma anche l’attenzione alla libertà educativa e alla formazione finalizzata all’assunzione, una valida risposta a chi propone il reddito di cittadinanza per coloro che possono lavorare. Questo per citare solo alcune delle principali misure messe in atto nella nostra Lombardia” ha concluso Fabrizio Sala, anche coordinatore provinciale di Forza Italia a Monza e Brianza.

I candidati alle elezioni regionali del collegio di Monza e Brianza sono:

1) Figini Fabrizio – Vicesindaco di Varedo

2) Romeo Paola – Consigliere regionale

3) Colnago Giammarino – già Sindaco di Aicurzio

4) Caccavale Letizia – Presidente cpo Lombardia

5) Milazzo Marcello – Manager

6) Beretta Mariangela – Sindaco di Camparada

7) Vivaldi Dario – già Vicesindaco di Villasanta

8) Mattioli Daniela – già Consigliere e Assessore a Briosco