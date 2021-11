FRATELLI D’ITALIA – COMUNE DI TRENTO * SICUREZZA – GARDOLO: « RIMANIAMO SBIGOTTITI DAVANTI A QUANTO ACCADUTO NELLA SERATA DI VENERDÌ, URGE INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SUL TERRITORIO »

13:54 - 14/11/2021

Rimaniamo sbigottiti davanti a quanto accaduto nella serata di venerdì 12 a Gardolo. È un “Far west”. Per l’ennesima volta, la tranquillità di un quartiere cittadino è stata stravolta da un gruppo di facinorosi. Inseguimenti in macchina, calci, pugni, ripetuti tentativi di investimento e lanci di cassonetti delle immondizie in mezzo alla strada, hanno contribuito a creare un clima da set cinematografico più che da tranquillo sobborgo cittadino, tutto in un orario dove i cittadini hanno rischiato di essere coinvolti e di subirne le conseguenze.

Crediamo che l’Amministrazione Comunale debba prendere atto di una situazione che sta degenerando ogni giorno di più, attuando dei provvedimenti decisi contro questi fenomeni criminosi, richiedendo se necessario supporto agli organi Governativi preposti.

Urge l’intensificazione dei controlli sul territorio Circoscrizionale di Gardolo da parte delle Forze dell’Ordine, specialmente nelle ore serali e notturne.

Chiediamo che l’Amministrazione Comunale valuti la possibilità di istituire a Gardolo un presidio fisso interforze, in accordo con tutte le Forze dell’Ordine, garantendo così un pattugliamento costante delle zone più a rischio del quartiere.

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.

Gruppo Consiliare Circoscrizionale di Gardolo Fratelli d’Italia – A.N.