ZENI (PD) – INTERROGAZIONE * DIRETTE VIDEO PRESIDENTE FUGATTI: « È LEGITTIMA LA TRASMISSIONE SU PAGINA FACEBOOK DI PARTITO DI CONTENUTI UFFICIALI PAT CON IL SIMBOLO DELLA PROVINCIA STESSA? »

Interrogazione a risposta immediata n. 1.634 – Durante l’emergenza Covid-19, la “Lega Salvini del Trentino” (e soprattutto alcuni esponenti di tale partito) ha pubblicato sulla sua pagina Facebook ed in diverse occasioni, “dirette” televisive del Presidente della Giunta provinciale Fugatti, non tramite la condivisione della pagina, ma attraverso la tecnica del “cross-posting” che, con un’apposita autorizzazione permette la trasmissione di una “diretta” contemporaneamente sulla propria pagina, come si trattasse di materiale originale della stessa, ottenendo in tal modo enormi vantaggi mediatici.

Si chiede pertanto se si consideri legittima la creazione di materiale propagandistico per la pagina facebook del Presidente della Giunta provinciale Fugatti, tramite l’elaborazione di filmati ufficiali della Provincia autonoma di Trento e se tale materiale sia stato autorizzato all’impiego del simbolo della Provincia autonoma di Trento per tali fini, nonchè in virtù di quali disposizioni sia legittima la trasmissione in diretta su una pagina Facebook di partito di video propagandistici tratti da filmati ufficiali della Provincia autonoma di Trento, con il simbolo della Provincia stessa.