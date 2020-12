PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * TRENI: « FERROVIA DELLA VAL PUSTERIA, DA MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE RIPRENDERÀ LA CIRCOLAZIONE / ANCORA CHIUSA LA TRATTA BRUNICO-SAN CANDIDO »

La circolazione dei treni sulla tratta Fortezza-Brunico, lungo la linea della Val Pusteria, riprenderà mercoledì 16 dicembre. Ancora chiusa, invece, la tratta Brunico-San Candido.

Dopo il completamento degli interventi per la messa in sicurezza della tratta Fortezza-Brunico, necessari a causa dei danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi, la circolazione dei treni lungo questo pezzo della linea ferroviaria della Val Pusteria riprenderà regolarmente a partire da mercoledì 16 dicembre. Lo annuncia il Dipartimento mobilità della Provincia assieme a Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Per la giornata di domani, martedì 15 dicembre, il collegamento sarà ancora garantito dal servizio di autobus sostitutivi.

Per quanto riguarda, invece, la tratta Brunico-San Candido, sono ancora in corso i lavori di messa in sicurezza dopo che una frana ha danneggiato la linea ferroviaria all’altezza di Perca. I lavori sono complessi e dureranno sicuramente più settimane. Nel frattempo è garantito un servizio di autobus sostitutivi tra Brunico e San Candido.