APT VAL DI SOLE * “TRENTINO SKISUNRISE”: « L’EMOZIONE DI SCIARE ALL’ALBA, APPUNTAMENTO NELLA SKIAREA DI PONTEDILEGNO-TONALE (26 GENNAIO E 16 FEBBRAIO) »

13.45 - martedì 23 gennaio 2024

“Trentino SkiSunrise”, l’emozione di sciare all’alba tra le cime della Val di Sole. Neve perfetta e panorama mozzafiato: torna la possibilità di scoprire le piste della valle solandra ammirando lo spettacolo unico del sole che sorge. Un’esperienza immersa nella quiete del primo mattino, impreziosita da una colazione ad alta quota con specialità locali. Appuntamento il 26 gennaio e il 16 febbraio nella skiarea di Pontedilegno-Tonale e il 23 febbraio in quella di Pejo3000.

Sciare sotto un’altra luce, quella incantevole dell’alba, in Val di Sole è possibile. E stupefacente. Le sensazioni non sono amplificate soltanto dalle tinte chiare e rosate tipiche del cielo del primo mattino, ma anche dal silenzio che contribuisce a creare un’atmosfera quasi mistica in piste impeccabili, accuratamente messe a punto nella notte. “Trentino SkiSunrise” è un’esperienza che unisce il piacere delle discese sulla neve freschissima al sorgere del sole, godendo di una impareggiabile visuale regalata da un panorama mozzafiato nell’aria frizzante delle vette solandre. Non prima però di aver gustato una colazione con i prodotti tipici trentini, come tradizione comanda. Privarsi di qualche ora di sonno verrà ampiamente ricompensato da questa sequenza di gratificazioni per tutti i sensi.

Il primo appuntamento con l’iniziativa promossa da Azienda per il Turismo Val di Sole è in programma per venerdì (26 gennaio) a Pontedilegno-Tonale: grazie all’apertura anticipata degli impianti di risalita, la giornata inizierà presto. Le cabinovie Paradiso e Presena porteranno gli sciatori più mattinieri sul Ghiacciaio Presena, a quasi 3mila metri di quota. Qui, nei rifugi Panorama 3000 Glacier o Capanna Presena potranno degustare le specialità locali in attesa che lo spettacolo del sorgere del nuovo giorno si manifesti di fronte ai loro occhi. E poi, tutti in pista per dare libero sfogo alla voglia di sciare. L’iniziativa verrà replicata, sempre nel comprensorio di Pontedilegno-Tonale, con le stesse modalità sabato 16 febbraio.

La settimana successiva (sabato 23) “Trentino SkiSunrise” si sposterà invece nella skiarea di Pejo3000: grazie alla Telecabina Tarlenta e alla Funivia Pejo3000, i partecipanti saliranno fino a quota 3mila metri, dove nel nuovissimo bar ristorante Mythe Pejo3000 potranno osservare da una postazione privilegiata il capolavoro dell’alba che si compie (creando un magico gioco di luci e di colori sulla neve e sulle rocce), corredato da un gradevole accompagnamento musicale. Da qui gli sciatori raggiungeranno il rifugio Scoiattolo (in telecabina o con gli sci ai piedi) per una ricca colazione “made in Trentino” che farà da preludio alle discese sulle piste adeguatamente preparate, con i maestri della skiarea a disposizione.