ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MACCHINARI AGRICOLI * AGRIACMA 2022: « LA PIÙ IMPORTANTE MANIFESTAZIONE TRENTINA DEDICATA ALL’AGRICOLTURA DI MONTAGNA, A RIVA DEL GARDA (21-23/10) »

07.07 - mercoledì 19 ottobre 2022

Agriacma è la più importante manifestazione trentina dedicata all’agricoltura di montagna. Giunta alla decima edizione, è organizzata con cadenza biennale al quartiere fieristico di Riva del Garda dal consorzio Associazione Commercianti Macchinari Agricoli: Il consorzio è uno dei comparti più importanti dell’Associazione Grossisti e Piccole e Medie Imprese del Trentino di Confcommercio Trentino. Il claim dell’edizione 2022, presentata questa mattina in conferenza stampa presso la sede di Confcommercio Trentino, è “Rispetto del territorio è rispetto per tutti noi”: la sostenibilità ambientale è un concetto essenziale per salvaguardare e proteggere la nostra terra, coltivarla, trarne frutto e migliorarla. Per applicare questi concetti all’agricoltura moderna, è necessario innanzitutto porre estrema attenzione alla sicurezza degli operatori e ridurre al massimo l’utilizzo di risorse idriche e di carburanti.

“Il risparmio energetico è un obbiettivo trasversale a tutto il comparto delle imprese” esordisce Mauro Bonvicin, Presidente dell’Associazione Grossisti e PMI del Trentino e Vicepresidente di Confcommercio Trentino. “In questi ultimi due anni, l’aumento del costo delle materie prime ed in molti casi il difficile reperimento, ha reso indispensabile una riorganizzazione aziendale per molte delle nostre imprese legate al mondo dell’ingrosso. In alcuni comparti, come nel caso della produzione di macchinari agricoli, i tempi di consegna si sono dilatati in quanto non solo la logistica mondiale è stata rallentata dal covid e dall’aumento del costo dei carburanti, ma alcuni materiali sono tuttora difficili da rinvenire.”

A tal proposito Roberto Odorizzi, Presidente dell’Associazione Commercianti Macchinari Agricoli del Trentino dichiara che “Anche la tecnologia e la meccanizzazione sono sempre più convergenti ad un rispetto ambientale sempre più marcato.”

“Ad Agriacma 2022 presenteremo in anteprima mondiale alcuni dei nuovi propulsori dei trattori agricoli conformi al nuovo standard sulle emissioni Stage V, più efficienti ed ecologici rispetto ai precedenti. Uniti all’utilizzo di carburanti e olii ecologici, i nuovi macchinari sono finalizzati a migliorare la sostenibilità ambientale, mantenendone la produttività. Oltre ai nuovi modelli di trattori, presenteremo anche macchine per trattamenti con sistemi ad alta concentrazione e anti deriva, macchine per diserbo meccanico, macchine per il taglio e la lavorazione del foraggio in zone montane ma anche attrezzature per abbellimento e mantenimento del verde sia pubblico che privato e macchinari ad uso forestale” spiega il presidente Roberto Odorizzi.

Riguardo al tema della sicurezza, il dirigente di Uopsal Dario Uber, presenta un’importante iniziativa:

“Da sempre in fiera sensibilizziamo il pubblico sulla sicurezza e la prevenzione, ad Agriacma saranno esposte macchine agricole con i più avanzati sistemi di sicurezza che però potrebbero non bastare, se non vengono ad esempio allacciate le cinture di sicurezza, ormai disponibili su tutti i modelli. Il territorio montano coltivato della nostra provincia nasconde spesso delle insidie legate a terreni sconnessi e pendenti e il rischio di ribaltamento del mezzo è piuttosto elevato. Durante tutte le giornate della fiera sarà presente Uopsal, l’Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, il cui principale obbiettivo è di sensibilizzare ulteriormente i nostri agricoltori ad un uso responsabile e consapevole dei mezzi agricoli utilizzando tutti dispositivi di protezione disponibili e presenti sulle macchine agricole. Solo così si potrà concretamente contribuire ad una riduzione del rischio di infortuni da ribaltamento. Grazie a Uopsal sarà messo a disposizione un simulatore che consiste in un trattore vero e proprio, attrezzato in modo tale da portare il mezzo stesso in posizione di ribaltamento laterale, in condizioni controllate e di totale sicurezza per l’operatore. In fiera si potrà così provare la percezione reale di un capovolgimento del trattore che, senza misure di sicurezza ed un’opportuna formazione, può avere gravi conseguenze, spesso fatali.”

Agriacma è in linea con la filosofia di Riva del Garda Fierecongressi, da sempre attenta al rispetto per l’ambiente tanto da essere il primo centro fieristico congressuale italiano certificato ISO 20121 sia come struttura che come organizzatore di eventi. Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, si ritiene estremamente soddisfatto di poter accogliere la manifestazione.

“Agriacma torna finalmente ad animare Riva del Garda, la sede che da sempre le ha fatto da cornice, dopo che l’edizione del 2020 era stata sospesa a pochi giorni dal suo inizio a causa del lockdown. Un ritorno atteso e significativo, frutto della salda collaborazione tra l’Associazione Grossisti e Piccole e Medie Imprese del Trentino di Confcommercio Trentino, l’Associazione Commercianti di Macchine Agricole del Trentino e Riva del Garda Fierecongressi, a favore di un’iniziativa fieristica che, in linea con la nostra mission aziendale, ci consentirà ancora una volta di valorizzare il legame con il territorio accendendo i riflettori sul mondo dell’agricoltura di montagna. Sarà quindi un grande piacere ospitare questa importante manifestazione trentina che, tornando alle sue date originarie di fine ottobre, è pronta a tagliare il traguardo della decima edizione nel Quartiere Fieristico della città”.

Compito delle associazioni di categoria è promuovere e favorire l’alternanza scuola lavoro. Francesco Carraro, Segretario dell’Associazione Grossisti e Piccole e Medie Imprese del Trentino, presenta la collaborazione con una scuola del territorio.

“La comunicazione istituzionale di questo evento è strategica per il successo della fiera. La collaborazione con agenzie del territorio permette di essere efficaci nell’informare gli attori coinvolti e nel divulgare l’iniziativa. L’attenzione di Confcommercio Trentino è posta anche sulla crescita e la formazione delle nuove generazioni. Per questo Rebecca, Stefania e Matteo, tre ragazzi provenienti dall’Istituto Artigianelli di Trento, hanno efficacemente collaborato alla realizzazione grafica ed alla gestione dei social network”.

Una novità per valorizzare la decima edizione è la mostra di trattori storici in programma domenica mattina 23 ottobre. Grazie alla collaborazione con Sandro Travaglia, una quarantina di trattori d’epoca sono attesi dal Nord Italia per allietare l’ingresso dei visitatori, seguirà una sfilata per le vie di Riva del Garda con destinazione il Birrificio Impavida.

L’appuntamento con Agriacma è quindi al Quartiere Fieristico di Riva del Garda, da venerdì 21 a domenica 23 ottobre 2022 nel nuovo Hangar D: la fiera sarà visitabile dalle 8.30 alle 18.00 (la domenica chiusura alle 17.00) con ingresso al costo di 5€ per il biglietto intero, 3€ per quello ridotto, scaricabile dal sito www.agriacma.it, e gratuito per i bambini di età inferiore a 12 anni accompagnati da un adulto; il parcheggio, a pochi passi dalla fiera, è gratuito.