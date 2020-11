LEGA TRENTINO * DISCARICA SARDAGNA: ROSSATO E MORANDUZZO, « BENE IL RICONOSCIMENTO DELLA NON IDONEITÀ DEL SITO, LA PARTE OCCIDENTALE SI TROVA VICINO AD UN’AREA AGRICOLA DI PREGIO »

“Ci siamo sempre battuti a riguardo per trovare una soluzione a un problema che investiva non solo un’intera comunità, ma tutta la cittadinanza dato che la questione non poteva essere ascritta al solo quartiere di Sardagna. Ora vedremo come proseguirà l’iter che comunque dovrà coinvolgere sia il Comune sia il proprietario del sito, ma si inizia a vedere una chiara soluzione a un tema delicato e che ha visto tutte le forze politiche convergere con noi circa l’esigenza di procedere allo stop della discarica di Sardagna. Voglio ringraziare l’Assessore Tonina e tutta la giunta provinciale a trazione Lega per l’attenzione riposta al tema.

La Lega c’è e lo ha dimostrato prima in Consiglio comunale e poi – con i fatti – in Provincia. Di sicuro non utilizzando il tema come uno spot elettorale”, questo quanto affermato dal Consigliere provinciale Katia Rossato in merito alla redazione del Piano provinciale gestione rifiuti – stralcio rifiuti speciali della Provincia Autonoma di Trento che nei fatti punta allo stop riguardante la realizzazione della discarica di Sardagna.

Ad intervenire anche il Consigliere provinciale e Referente della Lega per la città di Trento, Devid Moranduzzo, che ha affermato: “Bene la volontà di procedere alla chiusura della discarica di Sardagna da parte delle istituzioni provinciali, dimostrazione di come la Lega senza troppe chiacchiere, ma agendo con i fatti, punta a risolvere le problematiche dei cittadini. Si tratta del resto di un problema riconosciuto trasversalmente da tutte le forze politiche, ma anche dai tecnici.

Infatti, in particolare, per l’Allegato 1 del D.Lgs. n. 36/2003, la presenza di frane è considerata una condizione di non idoneità non derogabile del sito. Al contempo la parte occidentale della discarica si trova vicino ad un’area agricola di pregio, elemento che rende l’area non idonea a essere una discarica”.

