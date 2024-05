CGIL CISL UIL – TRENTINO * ROVERETO: « INCONTRO LISTA “CIVICA OFFICINA COMUNE“, FOCUS SU SVILUPPO INDUSTRIALE E SALARI »

13.34 - mercoledì 8 maggio 2024

//

Cgil Cisl Uil hanno incontrato ieri sera la lista Officina Comune. Sotto il comunicato stampa unitario. Rovereto. Al centro lo sviluppo industriale e il tema dei salari. Confronto tra Cgil Cisl Uil e Officina Comune. I sindacati mettono l’accento sull’importanza del dialogo sociale.

Un incontro informale per confrontarsi e discutere insieme su alcune traiettorie di sviluppo della città di Rovereto. E’ con questo spirito che ieri sera Cgil Cisl Uil hanno accolto l’invito della lista civica Officina Comune. All’incontro hanno preso parte i segretari generali di Cgil e Uil, Andrea Grosselli e Michele Bezzi, e Matteo Salvetti, segretario generale Feneal per la Uil, il candidato sindaco Michele Dorigotti e altri esponenti della lista.

Circa due ore di discussione in cui si è parlato di sviluppo industriale, lavoro povero e appalti. Dal canto loro i sindacati hanno ribadito la centralità dell’industria per un modello di sviluppo economico e sociale equilibrato per la comunità di Rovereto. “Abbiamo sottolineato, trovando condivisione, che un’industria forte e innovativa è un punto di forza importante per tutto il tessuto economico, anche per il terziario sia nei servizi, che possono qualificare l’offerta, sia per il commercio che gode di ricadute positive se si alza il potere d’acquisto delle famiglie. Quindi abbiamo chiesto piena disponibilità all’amministrazione di domani di sostenere i presidi industriali attuali come Manifattura domani e Meccatronica”.

Un tema che si lega a filo doppio con la questione retributiva. “E’ indubbio che i settori a maggiore produttività come l’industria offrono condizioni retributive migliori e fanno da volano anche per gli altri comparti, stimolando la domanda interna”.

Lavoro povero e appalti è stato dunque l’ultimo argomento trattato. “Si possono trovare spazi, all’interno della contrattazione collettiva, per migliorare le condizioni retributive di chi opera in appalto, applicando i contratti collettivi che offrono condizioni migliori e maggiormente rispondenti al potere d’acquisto reale del contesto roveretano”.

All’interno di questi argomenti nel confronto con gli esponenti di Officina Comune sono stati affrontati anche temi come quelli della sicurezza sul lavoro, della piena integrazione dei migranti, del ruolo della scuola, del protagonismo dei giovani e della conciliazione tempi di vita e lavoro per favorire l’occupazione femminile.

I rappresentanti di Cgil Cisl Uil hanno concluso sottolineando la piena disponibilità al confronto, nella consapevolezza che il dialogo sociale tra amministrazioni pubbliche, sindacati e associazioni imprenditoriali è il metodo più efficace per costruire soluzioni condivise nell’interesse dell’intera collettività.