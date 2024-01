MART – ROVERETO (TN) * “W LA DOMENICA“: « TORNANO LE GIORNATE DEDICATE ALLE FAMIGLIE, CON WORKSHOP – SPETTACOLI – LABORATORI »

16.19 - martedì 16 gennaio 2024

Prossimi appuntamenti 28 gennaio e 25 febbraio, a cura del Mart in collaborazione con il Centro S. Chiara. Dopo il grande successo degli appuntamenti autunnali tornano le giornate dedicate alle famiglie. Per bambine e bambini, teen-ager, genitori, nonni, per le famiglie numerose, allargate, grandi, medie o piccole, per tutte e tutti è pensato W la domenica! Tariffa speciale: con soli 10 euro entra tutta la famiglia.

Dalle 10 alle 18: workshop, spettacoli, laboratori, visite guidate e animate, percorsi per persone sorde e workshop accessibili ai ciechi. E quando viene fame? Niente paura: lo spuntino è offerta dal Consorzio Melinda.

Domeniche di inverno, giornate corte e fredde. All’annosa domanda “Che fare con bambini e ragazzi?” rispondono il Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto e il Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento.

Con W la domenica! il Polo Mart si conferma un luogo aperto al dialogo e in ascolto. Le proposte culturali sono ideate tenendo in considerazione le esigenze delle persone a cui si rivolgono, esigenze che in questi anni sono cambiate sensibilmente.

In particolare le famiglie sono sempre più consapevoli: cercano spazi accoglienti, che favoriscano la relazione e l’esperienza di qualità. I consumi culturali crescono e si raffinano. Da sempre attenti e aperti alle famiglie, il Mart e il Centro S. Chiara incrementano il proprio impegno sia offrendo contenuti sempre diversi e di alto valore, sia tenendo in considerazione il fattore economico. Affinché la cultura sia inclusiva e accessibile, tanto nelle modalità di fruizione, quanto nei prezzi.

Prossimi appuntamenti: 28 gennaio e 25 febbraio

W la domenica! è l’occasione per visitare il museo a un prezzo speciale: con soli 10 euro entra tutta la famiglia (massimo due adulti over 26).

Allo sconto si aggiungono un ricco programma pensato dall’Area educazione e mediazione culturale del Mart e dal Centro S. Chiara e l’intrattenimento con merenda offerto dal Consorzio Melinda, partner tecnico dell’iniziativa.

Tra gli obiettivi di W la domenica! c’è quello di coinvolgere attivamente nuovi pubblici, per esempio con il laboratorio per teen-ager da frequentare in autonomia. Normalmente gli e le adolescenti arrivano in museo con genitori o insegnanti. In questo caso, possono partecipare da soli al workshop, mentre adulti, fratellini o sorelline visiteranno il museo, seguiranno altre attività, andranno a teatro o faranno merenda.

Ovviamente non mancano le proposte per piccoli e piccolissimi (dai 2 anni) a cui si aggiungono ogni domenica un laboratorio accessibile a bambine e bambini ciechi o visite guidate con interpretariato in Lingua dei segni.

Per la maggior parte degli eventi la partecipazione è gratuita.

Le attività coprono tutto l’arco della giornata e in alcuni orari è possibile scegliere tra più appuntamenti.

Tutto il giorno

Dall’apertura alla chiusura del museo, dalle 10 alle 18 con pausa tra le 13 e le 14, è possibile partecipare a Tante storie, animazione continua per bambine e bambini dai 2 ai 6 anni. Negli spazi del Babymart, l’attività è adatta a bambine e bambini con disabilità visiva. Stessi orari per il laboratorio continuo Tape art, pensato per chi ha tra i 6 e i 14 anni. Entrambe le proposte sono gratuite, come anche Inquadrature, il workshop sulla fotografia per ragazzi e ragazze dai 12 anni in su e adulti. In questo caso è necessario scegliere l’orario a cui si vuole partecipare e prenotare.

Anche la merenda e l’animazione del Consorzio Melinda saranno offerti a grandi e piccini lungo tutto l’arco della giornata.

Mattino

Per chi preferisce le ore del mattino è possibile seguire la visita animata delle 11, pensata per chi ha dai 5 ai 12 anni. Su prenotazione, costo 5 euro (gratuito per adulti accompagnatori).

Pomeriggio

Come ogni domenica alle 15 si può scegliere se partecipare alla visita guidata (consigliata per adolescenti e adulti, costo 2 euro, su prenotazione) o al Little Mart in Area educazione (dai 4 anni in su, costo 5 euro, gratuito per gli adulti accompagnatori, su prenotazione). La visita guidata può essere seguita anche da persone sorde, grazie al servizio di interpretariato LIS, i Little Mart sono indicati anche per chi ha disabilità visiva.

Anche alle 16 si può scegliere tra due proposte. Se in Area educazione c’è Teen Mart, per ragazze e ragazzi dai 13 anni in su (5 euro, su prenotazione), all’Auditorium Fausto Melotti c’è Scappo a teatro famiglie, adatto a tutte le età. Ogni volta uno spettacolo diverso, a cura del Centro S. Chiara. Agli appuntamenti inseriti nel calendario W la domenica!, che includono rappresentazioni per bambini dai 3 anni in su come Controvento di Michele Cafaggi (29 ottobre), Le nuove avventure dei musicanti di Brema del Teatro Due Mondi (26 novembre), Toma e Carolina di Anfiteatro (28 gennaio), e Colors, spettacolo di danza per ragazzi della compagnia TPO (25 febbraio), ad arricchire la programmazione di Scappo a Teatro famiglie all’Auditorium Melotti si aggiungono quelli del 4 e 18 febbraio (Yes Land e Zuppa di Sasso) e del 3 e 10 marzo (Piccoli principi e principesse e Malefici). Biglietti in vendita a 6 euro, ridotto 4 (3-14 anni e Euregio Family Pass), gratuito under 3 e oltre il terzo figlio.

Quando vuoi, come vuoi

E per chi cerca un modo nuovo di visitare il museo ma preferisce non essere coinvolto in nessuna attività?

Sono disponibili le audioguide alle Collezioni museali, per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni (3 euro) e il kit Esplora il Mart, per scoprire le Collezioni in modo divertente. Gratuito, il kit è adatto alla fascia 4-10 anni, a persone sorde, a persone con disabilità cognitive. Attraverso un percorso in sette tappe, Esplora il Mart è composto da una speciale mappa cartacea delle sale, sette buste con proposte operative (una per ogni tappa), materiali per disegnare, scrivere, ritagliare e incollare. In una shopper bag del museo, da restituire alla fine dell’esperienza.

Programma

Tante storie

Ore 10.00-13.00 e 14.00-18.00, Babymart

Attività di animazione continua dedicata ai libri per l’infanzia, dai 2 ai 6 anni.

Attività indicata anche per persone con disabilità visiva.

Partecipazione gratuita senza prenotazione.

Tape art

Ore 10.00-13.00 e 14.00-18.00, Foyer -1

Laboratorio continuo dedicato alla creazione di un’installazione collettiva negli spazi del museo. Dai 6 ai 14 anni.

Partecipazione gratuita senza prenotazione.

Inquadrature

Ore 10.00-11.00, 11.30-12.30, 14.00-15.00 e 15.30-16.30, Sale espositive

Fotografare il museo con la guida di un professionista, per ragazzi e ragazze dai 12 anni e adulti. Partecipazione gratuita. Prenotazioni entro le 12.00 del venerdì precedente: education@mart.tn.it, T 0464.454135 e presso la biglietteria del museo nel fine settimana, T 0464.454240.

Visita animata

Ore 11.00-12.15, Sale espositive

Percorso guidato a misura di bambine e bambini, con sperimentazioni creative davanti alle opere d’arte. Dai 5 ai 12 anni.

Costo: 5 €, gratuito per gli adulti accompagnatori.

Prenotazione entro le 12.00 del venerdì precedente: education@mart.tn.it, T 0464.454135 e presso la biglietteria del museo nel fine settimana, T 0464.454240.

Visita guidata

Ore 15.00-16.15, sale espositive

Percorso guidato alle mostre per ragazzi e ragazze dai 13 anni e adulti. Con interprete LIS.

Costo: 2 €. Prenotazione online www.mart.tn.it

Little Mart

Ore 15.00-16.30, Area educazione

Ogni domenica un laboratorio diverso per sperimentare i linguaggi dell’arte. Dai 4/5 anni. Attività indicata anche per persone con disabilità visiva.

Costo: 5 €, gratuito per gli adulti accompagnatori.

Prenotazione entro le 12.00 del venerdì precedente: education@mart.tn.it, T 0464.454135 e presso la biglietteria del museo nel fine settimana, T 0464.454240.

Teen Mart

Ore 16.00-17.30, Area educazione

Laboratori dedicati ai teenagers in dialogo con l’arte. Dai 13 anni.

Costo: 5 €. Prenotazione entro le 12.00 del venerdì precedente: education@mart.tn.it, T 0464.454135 e presso la biglietteria del museo nel fine settimana, T 0464.454240.

Scappo a teatro Famiglie*

Ore 16.00, Auditorium Fausto Melotti

Spettacolo teatrale per tutte le età. Ogni settimana uno spettacolo diverso.

Costo: 6 € (ridotto 4 €). Biglietti in vendita presso la biglietteria dell’Auditorium Melotti (da 1 ora prima dello spettacolo) e online su www.boxol.it

*Scappo a teatro Famiglie

Calendario 2024

Domenica 28 gennaio ore 16.00

Toma e Carolina

testo e regia Giuseppe di Bello

con Marco Continanza

organizzazione Michele Ciarla Francesca Valla

PRODUZIONE ANFITEATRO

Età consigliata +5

Domenica 4 febbraio ore 16.00

Yes Land

Spettacolo di circo inondato dal Clown!

regia Giulio Lanzafame, Olivier Delamare

PRODUZIONE GIULIO LANZAFAME

Età consigliata +4

Domenica 18 febbraio ore 16.00

Zuppa di Sasso

di Danilo Conti e Antonella Piroli

con Danilo Conti

PRODUZIONE ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI

Età consigliata: +3

Domenica 25 febbraio ore 16.00

Colors danza

ideazione Davide Venturini, Francesco Gandi

coreografia Catherine Galasso

danza Valentina Consoli, Běla Dobiášová, Isabella Giustina

PRODUZIONE COMPAGNIA TPO

in coproduzione con Teatro Metastasio (Italia)

Età consigliata +3

Domenica 3 marzo ore 16.00

Piccoli principi e principesse

PRODUZIONE COMPAGNIA TEATRALE STILEMA/UNO TEATRO

Età consigliata +4

Domenica 10 marzo ore 16.00

Malefici

testo Dario Vergassola

regia Manuel Renga

con I Muffins Stefano Colli, Maddalena Luppi, Giulia Mattarucco e Riccardo Sarti

PRODUZIONE Associazione ATTI, Fondazione AIDA, Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento con la collaborazione del Coordinamento Teatrale Trentino e il sostegno della Fondazione Caritro

Età consigliata +5