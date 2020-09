UNIONE COMMERCIO TURISMO E PMI – ROVERETO (TN) * BANDO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: « DOMANI MERCOLEDì 9 SETTEMBRE ALLE 14.00 IL WEBINAIR ILLUSTRATIVO »

Dopo aver espresso soddisfazione ed apprezzamento per il recepimento di una richiesta avanzata, l’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina organizza mercoledì 9 settembre alle ore 14.00 un webinair su piattaforma Zoom per fornire informazioni e delucidazioni a tutti gli operatori economici interessati a presentare domanda di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dai due bandi promossi dal Comune di Rovereto nel “Fondo per il sostegno e la riqualificazione delle attività economiche esistenti sul territorio di Rovereto”: si tratta di 250.000 euro destinati alle imprese esistenti ed altri 150.000 per le nuove imprese che nasceranno o stanno per nascere. Cosa verrà finanziato? Le spese sostenute per interventi di riqualificazione interna ed esterna finalizzati a migliorare l’immagine e la fruizione degli spazi interni ed esterni della sede aziendale, nonché per interventi di riqualificazione organizzativa/gestionale. Le domande vanno presentate entro il 30 settembre 2020 e si potranno rendicontare fatture di spese sostenute a partire dal 1° marzo 2020 in poi.

Per fornire risposte a domande e dubbi, parteciperanno all’incontro on line, insieme all’Unione Commercio e Turismo, anche dirigenti e funzionari del Comune di Rovereto, che hanno seguito la definizione dei due bandi e si occuperanno dell’istruttoria delle domande che verranno presentate.

La struttura operativa dell’Unione Commercio e Turismo resta a disposizione, anche successivamente, degli operatori economici per fornire tutte le informazioni necessarie e fornire tutto il supporto necessario (tel. 0464 481011, mail: ucts@ucts.net).

