APSS TRENTINO * CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO: « ENTRO IL 23 GENNAIO LE ISCRIZIONI, DISPONIBILI 130 POSTI »

16.10 - martedì 16 gennaio 2024

Scadono martedì 23 gennaio i termini per presentare la domanda di iscrizione ai corsi per operatore socio sanitario organizzati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari nelle sedi di Trento, Tione e Cles. I posti disponibili sono complessivamente 130 divisi in 80 per la sede di Trento, 25 per Tione e 25 per quella di Cles.

L’Operatore socio sanitario (Oss) è un professionista del settore sanitario che si occupa dell’assistenza e del supporto a coloro che necessitano di aiuto. Il suo ruolo prevede l’assistenza diretta alle persone per soddisfare le loro esigenze quotidiane attraverso un costante dialogo, coinvolgimento e supporto sia per la persona assistita che per la sua famiglia nelle attività quotidiane.

Per la domanda di iscrizione al corso, presentabile esclusivamente on-line, è necessario collegarsi al seguente indirizzo: https://cutt.ly/5wS0PAaF. L’esame di ammissione è programmato per il 31 gennaio, mentre le lezioni avranno inizio il 22 febbraio con una durata complessiva di circa 14 mesi.

Al termine di questo percorso formativo, l’Operatore socio sanitario avrà accesso a diverse opportunità lavorative in vari contesti, tra cui le strutture residenziali (RSA), i centri diurni, gli ospedali, i servizi di assistenza domiciliare, le cooperative sociali e altri servizi socio-assistenziali sul territorio.