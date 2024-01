APT MADONNA DI CAMPIGLIO * “CAMPIONI IN PISTA”: « DUCATI SARÀ IN TRENTINO INSIEME AD AUDI, DAL 21 AL 24 GENNAIO »

14.20 - martedì 16 gennaio 2024

dal 21 al 24 Gennaio Ducati sarà in Trentino, a Madonna di Campiglio, insieme ad Audi

Dopo la prima edizione di un anno fa, dal 21 al 24 Gennaio 2024 Ducati tornerà a Madonna di Campiglio per presentare i due team ufficiali Ducati MotoGP e WorldSBK e la novità del team Ducati Corse Off-Road che segna l’ingresso della Casa di Borgo Panigale nelle competizioni di motocross. L’evento Ducati in Trentino, in collaborazione con Audi, presente a Madonna di Campiglio da 11 anni per la valorizzazione del territorio montano, si chiama “Campioni in pista” e prevede tre giorni di meeting sulla neve tra ospiti d’eccezione, incontri con i giornalisti, anteprime mondiali, divertimento sugli sci ed esperienze alla scoperta della natura. Il momento più importante sarà la presentazione dei team ufficiali Ducati per la stagione 2024 che si terrà nella mattinata di lunedì 22 Gennaio (per i giornalisti e gli addetti ai lavori).

Il migliore paesaggio invernale, con la neve arrivata lo scorso fine settimana, è pronto ad accogliere, in Trentino, a Madonna di Campiglio, la seconda edizione di “Campioni in pista” con la presentazione dei team ufficiali Ducati e lo svelamento delle “Rosse” per la stagione sportiva 2024. Una destinazione turistica di primo piano, tra le più note del Paese per la cultura dell’ospitalità, la qualità dei servizi e la bellezza dell’ambiente naturale che fa da cornice, e una casa motociclistica simbolo di talento, tecnologia, passione e dedizione Made in Italy si incontrano per celebrare il fascino della montagna, lo stile italiano e la straordinaria stagione 2023 di Ducati, con lo sguardo rivolto a progetti futuri e nuovi obiettivi.

L’evento, organizzato in collaborazione tra Ducati, Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio e Trentino Marketing, si terrà, dal 21 al 24 Gennaio 2024, nella Perla delle Dolomiti, località partner Audi dal 2013, nel contesto del Trentino che per natura respira sport a 360°, ogni giorno tutto l’anno, grazie a un palinsesto di proposte e iniziative molto apprezzate da tantissimi appassionati su tutto il territorio, dalle Dolomiti al Garda.

La tre giorni avrà, come teatro di svolgimento, il Palacampiglio, sede degli incontri ufficiali e con la stampa, e alcuni luoghi iconici della località come la centralissima piazza Sissi, le piste più belle e i rifugi più panoramici della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta.

Ducati Corse arriva in Trentino dopo una stagione strepitosa: Francesco Bagnaia, con la Desmosedici GP del Ducati Lenovo Team, si è confermato Campione del Mondo MotoGP per il secondo anno consecutivo, coronando una stagione da record per la Casa di Borgo Panigale. E non solo. Anche Álvaro Bautista, con il Team Aruba.it Racing-Ducati, ha difeso il titolo WorldSBK (Campionato Mondiale Superbike) mentre Nicolò Bulega, sempre con il Team Aruba.it Racing-Ducati, ha vinto il titolo WorldSSP (Campionato Mondiale Supersport).

Ducati, prima casa motociclistica nella storia a riuscirci, ha vinto per due stagioni consecutive sia il Titolo Mondiale Piloti che quello Costruttori in MotoGP e WorldSBK. Un 2023 da record che sarà ricordato anche per la conquista del Campionato Mondiale Piloti e Costruttori in WorldSSP.

CAMPIONI IN PIAZZA SISSI

Per gli appassionati delle due ruote e i tifosi delle “Rosse” di Borgo Panigale, l’appuntamento da non perdere è fissato lunedì 22 Gennaio alle 16.00 in piazza Sissi, con la presentazione dei team ufficiali di Ducati Corse.

Ci saranno Francesco Bagnaia, due volte Campione del Mondo MotoGP, ed Enea Bastianini per il Ducati Lenovo Team insieme a Michele Pirro, pilota collaudatore Ducati, insieme ad Alvaro Bautista, due volte Campione del Mondo WorldSBK e Nicolò Bulega, Campione del Mondo WorldSSP, per l’Aruba.it Racing Team-Ducati.

Per la prima volta saranno presenti a Madonna di Campiglio anche i piloti del nuovo progetto Ducati Corse Off-Road Antonio Cairoli, nove volte Campione del Mondo MX, e Alessandro Lupino, otto volte Campione Italiano e vincitore del Motocross delle Nazioni 2021 insieme a Cairoli.

DA DUCATI AD AUDI, IL LEGAME CON MADONNA DI CAMPIGLIO

L’evento firmato Ducati, premium brand di Audi AG, si svolge a Madonna di Campiglio, legata ad Audi da una solida e fattiva partnership che dura da 11 anni basata sulla condivisione di valori comuni come rispetto per l’ambiente, passione per la montagna, desiderio di migliorare il presente e progettare il futuro in modo innovativo per creare sempre le migliori performance sostenibili. Inoltre, a testimonianza della forte vocazione sportiva, la località ospita, ogni anno, il suggestivo slalom maschile della Audi FIS Ski World Cup, l’appuntamento in notturna della 3Tre, giunto, il 22 dicembre scorso, alla 70esima edizione. Il legame tra Audi e Madonna di Campiglio conferma l’impegno della Casa dei quattro anelli nello sviluppo di una mobilità sostenibile nel rispetto dell’ecosistema, mantenendo, insieme al territorio e in una logica di collaborazione, un’attenzione costante nell’elaborare nuove idee delle quali si parlerà anche in occasione di “Campioni in pista” con la presentazione del nuovo progetto “Mountain Progress Lab”.

Mentre c’è fermento per l’arrivo di Ducati a Madonna di Campiglio è ancora alto l’entusiasmo per i successi raggiunti nel 2023 e cresce l’ambizione per i nuovi traguardi da raggiungere nella stagione agonistica 2024. Ai piedi delle Dolomiti di Brenta i piloti Ducati Corse troveranno l’atmosfera giusta e le condizioni più favorevoli per rilassarsi e iniziare la preparazione per il loro imminente impegno sportivo.

