ACLI TRENTINE * “RELIGION TODAY“: « BASELGA DI PINÉ, ASSEGNATO IL PREMIO “BENE COMUNE“ AL FILM “BROTHER“ DI ARNAUD MONTGIEUX »

18.37 - domenica 18 settembre 2022

La 25ma edizione di Religion Today è coincisa anche con l’avvio di una collaborazione del Festival con le Acli trentine che hanno promosso il premio “Bene comune” per valorizzare il film che meglio incarna i valori della pace, dello sviluppo integrale della persona e della solidarietà fra i popoli.

La giuria aclista, composta da Gianluigi Bozza, critico cinematografico, Delia Scalet, dirigente delle Acli di Primiero e Stefano Sarzi Sartori, studioso e consulente dei processi di comunità, ha deciso di assegnare il premio Bene Comune al film BROTHER di Arnaud Montgieux, Francia, per i seguenti motivi:

“Il film documentario racconta in modo vivido e al tempo stesso semplice ed essenziale il percorso e il senso di una scelta vocazionale francescana nella società contemporanea, in particolare nella complessa realtà di un contesto metropolitano segnato dalle diseguaglianze, dalla povertà e dalla mancanza di speranza.

Il docu-film descrive la realtà di due comunità strettamente connesse tra loro – la comunità francescana e la comunità di uno dei quartieri più poveri degli Stati Uniti (il Bronx, New York) –, evidenziando il principio sul quale si fonda l’agire solidale di quel pezzo di comunità cosmopolita: non si sta col bisognoso per dargli aiuto ma per essergli “fratello” e con ciò ridare senso e dignità alla sua esistenza. L’aiuto materiale diventa poi il frutto di quelle stesse relazioni di fraternità vissute dalla comunità senza distinzioni di provenienza, di ceto o di religione.

La Giuria riconosce in tale principio il fondamento di ogni comunità civile che intenda promuovere fraternità, pace e solidarietà e con ciò auspica, anche attraverso il premio, che il film possa concorrere alla diffusione di tale valore.

Dal punto di vista filmico la Giuria ha particolarmente apprezzato l’efficacia della costruzione narrativa, la capacità di esprimere con semplicità ed essenzialità narrativa le situazioni e con immediatezza e autenticità i diversi protagonisti”.

La consegna del premio è avvenuta oggi a Baselga di Piné nell’ambito della premiazione della 25ma edizione di Religion Today Festival.