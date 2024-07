A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: «FORMAZIONE “PRIMAVERA”, RUBÉN ARIEL OLIVERA DA ROSA È IL NOSTRO NUOVO ALLENATORE»

08.38 - venerdì 19 luglio 2024

A.C. Trento 1921 comunica che Rubén Ariel Olivera da Rosa è il nuovo allenatore della formazione “Primavera” gialloblù. L’arrivo di Olivera rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita del settore giovanile aquilotto che è sempre più al centro della strategia di sviluppo del Club.

Rubén Olivera, nato a Montevideo il 4 maggio 1983, è un ex calciatore professionista con circa 120 presenze in Serie A, 70 in Serie B e 8 in Champions League, oltre a quelle nei campionati di Uruguay ed Ecuador. Durante la propria carriera, ha vestito le maglie di importanti club internazionali, tra cui Juventus, Fiorentina, Sampdoria e Genoa. Queste esperienze consentiranno al nuovo tecnico aquilotto di portare con sé un bagaglio di competenze che metterà a disposizione dei giovani calciatori del Trento.

Rubén Olivera ha iniziato il proprio percorso di allenatore nella stagione 2020/2021 come vice-allenatore nell’Aprilia, in Serie D. L’anno successivo ha ricoperto il ruolo di allenatore della Primavera del Latina. Nella scorsa stagione agonistica ha allenato l’Under15 nazionale del Frosinone. Il nuovo staff tecnico della formazione “Primavera” è completato da Gabbiano Santin nel ruolo di allenatore in seconda, Carmelo Cernuto in qualità di preparatore atletico e Stefano Mura nel ruolo di preparatore dei portieri.