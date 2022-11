RAI 1 – “ CRONACHE CRIMINALI “ * PUNTATA DEL 14 NOVEMBRE 2022, « PIETRO MASO, UN UOMO CHE OGGI CHIEDE DI ESSERE DIMENTICATO » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

08.14 - martedì 15 novembre 2022

L’omicidio dei coniugi Maso avvenuto per mano del figlio e dei suoi complici è un caso che ha sconvolto l’Italia e ha scatenato i media. Per i particolari raccapriccianti del delitto, per il carisma di chi lo ha organizzato, Pietro Maso, e perché la provincia, i cui i valori tradizionali erano stati sostituiti dal Dio Denaro, è stata considerata “complice” del duplice omicidio che ha sgomentato l’Italia. Una storia “televisiva”, non solo per come il piccolo schermo si è interessato a questo caso, ma anche per il ruolo che ha avuto nella “formazione” di uno degli assassini:

Pietro Maso, affascinato da Don Johnson, il celebre interprete di Miami Vice, bello, glamour e a bordo di una Ferrari bianca, vuole essere come lui. I miti imperanti dell’epoca, del resto, sono il successo, il denaro, i beni materiali. È proprio Pietro Maso, in Cronache criminali, a raccontare la sua gioventù priva di ideali e la sua rinascita, iniziata in carcere anche con l’aiuto della fede. Un uomo ben diverso dal giovane sprezzante e spavaldo che tutti hanno visto nelle immagini del processo. Un uomo che oggi chiede di essere dimenticato per il suo passato drammatico e che, nel suo percorso di riqualificazione, ha deciso di dedi

