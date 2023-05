CIA (FDI) * GRANDI CARNIVORI: « MANIFESTAZIONE PIAZZA DANTE TRENTO, ” BASTA DIVINIZZARE L’ORSO E ANIMALIZZARE IL GENERE UMANO ” » (VIDEO)

18.46 - sabato 20 maggio 2023

Il testo seguente è tratto integralmente da link social di Claudio Cia, inviato alla redazione di Opinione –

///

Ho partecipato oggi alla manifestazione a Trento in piazza Dante, che ha visto la partecipazione sentita di oltre mille trentini, per affrontare il problema della presenza eccessiva di orsi e lupi nel nostro territorio, in particolare dopo l’immane tragedia della morte di un giovane, nostro concittadino.

Insieme a Danilo Perin, principale promotore dell’evento, siamo scesi in piazza Dante a Trento, con uno slogan inequivocabile: “Prima noi, poi i grandi carnivori”.

Questa frase incisiva richiama l’attenzione sulla necessità di porre la sicurezza dei cittadini al centro delle politiche territoriali.

l nostro territorio infatti, come più volte abbiamo sottolineato, non ci sono spazi separati nel quale far vivere questi grandi carnivori. Le case e la montagna coabitano. Pertanto diciamo: basta divinizzare l’orso e animalizzare il genere umano.

*

Claudio Cia

Consiglio Provincia autonoma Trento – Presidente Gruppo FdI