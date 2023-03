PAT * SANITÀ: « APPROVATE DIRETTIVE APRAN PER L’UTILIZZO DI ALCUNI FONDI CONTRATTUALI DELLA DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA E SANITARIA »

16.12 - venerdì 31 marzo 2023

Sanità, novità nell’utilizzo di alcuni Fondi della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria.La Giunta ha modificato le precedenti direttive ad Apran che riguardano la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. Approvate le direttive per Apran, l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, per l’utilizzo di alcuni Fondi contrattuali riferiti alla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria.

Lo ha stabilito la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, che spiega: “Abbiamo autorizzato Apran ad utilizzare la somma annuale complessiva di 1,2 milioni di euro, non solo per il finanziamento del Fondo per la retribuzione di risultato, con riferimento a situazioni di urgenza/emergenza, ma anche per finanziare il Fondo destinato alle prestazioni orarie aggiuntive effettuate dalla dirigenza medica e veterinaria. Abbiamo previsto inoltre l’incremento annuale di 50.000 euro degli analoghi Fondi contrattuali riferiti alla dirigenza sanitaria non medica”