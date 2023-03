PAT * SIMPOSIO COLDIRETTI – “TRANSIZIONE ECOLOGICA“: FUGATTI, « SERVE UN PIANO MARSHALL, PER LA RETE IDRICA NAZIONALE »

15.24 - venerdì 31 marzo 2023

Simposio Coldiretti, Fugatti “Serve un piano Marshall per la rete idrica nazionale”. Zanotelli: “Presto nuovo piano irriguo provinciale e una piattaforma tecnologica per la gestione ottimale della risorsa acqua”. “Il mondo agricolo è di fronte a una serie di sfide, dalla transizione energetica, ai costi delle materie prime, alle normative comunitarie. Certamente il tema cruciale in questo momento è quello della mancanza di acqua, scenario inedito per il Trentino e che quest’anno renderà più difficile essere solidali con i territori vicini che ci chiedono aiuto. Servono interventi straordinari ed immediati, ecco perché davanti ad una rete nazionale che spreca buona parte dell’acqua immessa, abbiamo chiesto con forza al Governo centrale un grande piano Marshall per efficientare le reti idriche nazionali”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti intervenendo oggi, assieme all’assessore provinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli, al simposio di Coldiretti “Transizione ecologica. Sfide, obiettivi e soluzioni”.

Nella mattinata di oggi Coldiretti Trento ha organizzato presso la Cantina storica di Mezzocorona un convegno con l’obiettivo di fare il punto su alcuni temi chiave per il mondo dell’agricoltura trentina, dai cambiamenti climatici ai rapporti con l’Unione Europea, dalla crisi energetica all’agricoltura di montagna. Presenti anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e l’assessore all’agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli.

“Stiamo affrontando in sinergia con gli attori del comparto agricolo i tanti temi sfidanti, dai costi delle materie prime alla siccità. Abbiamo condiviso con il Tavolo Verde il documento di Complemento per lo Sviluppo rurale, nel quale abbiamo voluto spingere concetti come l’innovazione, la sostenibilità e la qualità delle eccellenze locali – ha spiegato l’assessore Zanotelli -. Grande attenzione inoltre sul tema acqua, per il quale stiamo promuovendo degli incontri con il Tavolo tecnico irrigazione e lavorando alla stesura del nuovo piano irriguo provinciale, che andrà ad individuare i nuovi bacini di accumulo e le reti di irrigazione. Insieme a Fondazione Edmund Mach, Trentino Digitale e Fondazione Bruno Kessler, inoltre, stiamo lavorando alla realizzazione di una piattaforma che, utilizzando i dati e modelli di intelligenza artificiale, ci consentirà di gestire in modo ottimale ed efficiente la risorsa idrica”.

Altro tema su cui il presidente Fugatti è intervenuto è quello relativo ai cibi sintetici. “Abbiamo appreso con piacere le decisioni del Governo, grazie anche al grande lavoro di Coldiretti, di vietare nel nostro paese la produzione e l’immissione sul mercato di alimenti sintetici. Su questo tema da tempo la Giunta provinciale ha espresso la propria contrarietà sostenendo invece con convinzione l’agroalimentare locale e i suoi prodotti di qualità. Su questo tema l’attenzione deve essere altissima, sia per l’impatto che può avere sul comparto agricolo e agroalimentare sia per i possibili effetti sulla salute delle persone, sui quali ancora non esiste una letteratura scientifica affidabile”.

All’evento sono intervenuti, tra gli altri, anche gli europarlamentari e membri della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale Herbert Dorfmann e Paolo De Castro.