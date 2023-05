CENTO PER CENTO ANIMALISTI * GRANDI CARNIVORI: « BLITZ QUESTO POMERIGGIO “AL CASTELLER “, CON NOSTRO STRISCIONE RIVOLTO AL TAR TRENTO »

18.35 - sabato 20 maggio 2023

Il Centro Recupero Fauna Alpina del Casteller (Trento) nacque come luogo dove curare Animali in difficoltà, e poi rilasciarli in natura. Assurdamente, la gestione venne data alle associazioni dei cacciatori. Cioè agli individui che più odiano gli Animali. Sarebbe come dare la gestione di un asilo a dei pedofili… Le conseguenze si sono viste, nella disastrosa operazione “LIFE Ursus”.

Il Casteller è un vero Lager per gli Orsi, costretti in gabbie di cemento e acciaio, con meno di un ettaro per la “ora d’aria” a testa (un Orso libero normalmente cammina per 20 Km, ma può farne anche 50 in una giornata). Attualmente sono detenuti tre Orsi, uno da ben tre anni. Orsi che danno segni di depressione e autolesionismo.

Da notare che in regione ci sono altri reclusori per Orsi: a San Romedio (un Orso in pessime condizioni) e Spormaggiore (due femmine). Nessuno di questi Animali ha aggredito umani.

Gli Animali hanno diritto a vivere liberi e tranquilli nel loro ambiente. Le galere per Animali innocenti, comunque contrabbandate, vanno chiuse. E per primo il Casteller, che è diventato il simbolo nefasto della prevaricazione umana sulle altre specie.

Militanti di CENTOPERCENTOANIMALISTI, sabato 20 maggio nel tardo pomeriggio, si sono recati al centro Casteller ed hanno affisso uno striscione sulla rete di recinzione è lanciato un messaggio cristallino…