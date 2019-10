MARINI (M5S) – FACEBOOK * GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO: « FILIPPO DEGASPERI  HA RIBADITO LA VOLONTà DI PROCEDERE CON UNA QUERELA A MIO CARICO, SI RITERREBBE OFFESO DALLE MIE CONSIDERAZIONI POLITICHE »

Comunicazione di servizio – Spiace dover riportare informazioni sgradevoli ma talvolta è necessario.

Per dovere di trasparenza segnalo che oggi fuori dall’ufficio del gruppo consiliare ho incontrato Filippo Degasperi il quale, a seguito di una mia richiesta di chiarimento, ha ribadito la volontà sua e di altre due persone di procedere con una querela a mio carico, perché, se ben capisco, si riterrebbero offesi dalle considerazioni politiche che ho espresso in questi giorni riguardo alla loro condotta nei confronti nel M5S.

Ne prendo atto ma, come ho fatto con Degasperi, non posso che ribadire quanto già espresso, cioè che questi signori da ormai alcuni mesi si siano resi protagonisti di azioni e comportamenti volti a danneggiare sistematicamente il M5S.

A fronte di questa minaccia di querela e dopo aver raccolto alcuni pareri tecnici in merito, mi è chiaro come non sussistano le condizioni per partecipare al Meetup fatto convocare per stasera da costoro e che come tale non ritengo rappresentativo di nient’altro che delle loro posizioni.

Ciò detto, resto come sempre a disposizione per raccogliere idee e proposte da parte degli attivisti anche in merito alle prossime sedute del Consiglio Provinciale previste per la settimana prossima.

