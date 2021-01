SINDACATO GIORNALISTI E FISTEL SGBCISL – BOLZANO * VIDEO33/SDF: « CON LA NUOVA PROPRIETÀ FIRMATO UN ACCORDO PER LA CONTINUITÀ AZIENDALE, SALVAGUARDATI 13 POSTI DI LAVORO »

Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige FNSI insieme a Fistel SGBCISL di Bolzano hanno firmato con la nuova proprietà di Video33/SDF, B33, un accordo per la continuità aziendale e la salvaguardia dei 13 posti di lavoro: 7 giornalisti e 6 tecnici di produzione.

Lo rende noto un comunicato congiunto del Sindacato regionale giornalisti FNSI- Fistel SGBCISL Bolzano.

Da sottolineare – prosegue la nota – la trasformazione di due contratti FRT in CCNLG FNSI-AERANTI & CORALLO e la prosecuzione dei due praticantati giornalistici in contratti a tempo indeterminato. Intesa che rafforza in tal modo le redazioni italiana e tedesca con tutte le tutele tipiche previste dal contratto giornalistico dell’emittenza locale privata.

Soddisfazione è stata espressa dai segretari Rocco Cerone e Bianca Catapano per le garanzie occupazionali e sulle prospettive di sviluppo dell’azienda da parte della nuova proprietà, la Famiglia Baronio, che ha già una significativa presenza professionale nel settore radiotelevisivo in Italia con Telecolor.

Sindacato Giornalisti e Fistel SGBCISL sono fiduciosi di potere instaurare con la nuova proprietà future relazioni industriali nell’ottica della reciproca collaborazione e confronto continuo nell’interesse dei lavoratori e dell’azienda, conclude il comunicato sindacale.