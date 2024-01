A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: « JONATHAN ITALENG NGOCK È UN NUOVO GIOCATORE DEL CLUB DI VIA SANSEVERINO, FINO A GIUGNO 2024 »

14.22 - sabato 20 gennaio 2024

Jonathan Italeng Ngock è un nuovo giocatore del Trento. L’attaccante camerunense classe 2001 di proprietà dell’Atalanta si lega al club di via Sanseverino fino a giugno 2024. Italeng Ngock, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Chievo, ha indossato le maglie di Atalanta, Taranto, Lecco e Aquila Montevarchi.

Nato a Yaoundé (Camerun) il 18 gennaio 2001, Jonathan Italeng Ngock cresce nelle giovanili del Chievo sino ad arrivare nella Primavera Gialloblù, per poi passare nella stagione 2019-2020 all’Atalanta. Club nel quale, nel corso del biennio successivo, nella categoria “Primavera”, colleziona 36 presenze e mette a referto 10 gol tra Campionato e Coppa, riuscendo anche ad esordire in UEFA Youth League.

La buona stagione con i giovani dell’Atalanta gli permette di passare tra i professionisti. Così, nella prima parte della stagione 2021-2022, indossa la maglia del Taranto, in Serie C, scendendo in campo 11 volte tra Campionato e Coppa, mentre, nella seconda parte di stagione al Lecco colleziona quattro presenze. Nel campionato successivo si trasferisce all’Aquila Montevarchi per proseguire il proprio percorso di crescita, raccogliendo 28 presenze e realizzando 6 reti tra Serie C e Coppa Italia di Serie C. Nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia dell’Atalanta nella categoria Under23 in 17 occasioni, collezionando 4 reti tra Campionato e Coppa di Serie C.

Jonathan Italeng Ngock non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura con il Club aquilotto: “La trattativa per venire al Trento è stata molto veloce: non appena ho ricevuto la proposta del Direttore Sportivo Giorgio Zamuner, l’ho accettata convintamente. Sono carico per questa nuova esperienza e non vedo l’ora di scendere in campo con la maglia gialloblù. Voglio dimostrare a tutti il mio valore. E sono convinto che a Trento ci siano tutte le condizioni per fare bene”. A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto a Jonathan Italeng Ngock e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia Gialloblù.