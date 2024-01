TRENTINO VOLLEY * SUPERLEGA MASCHILE: « ITAS TRENTINO IN CAMPO CONTRO ALLIANZ MILANO, A IL T QUOTIDIANO ARENA (24/1 – 20.30) »

12.36 - martedì 23 gennaio 2024

Si gioca interamente nella giornata di mercoledì 24 gennaio (ad eccezione di Padova-Modena, in programma il giorno dopo) il quinto turno del girone di ritorno, il sedicesimo assoluto, di regular season SuperLega Credem Banca 2023/24. L’Itas Trentino maschile scenderà in campo di nuovo di fronte al proprio pubblico, ospitando alla ilT quotidiano Arena di Trento l’Allianz Milano. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30; diretta su Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO La settimana che porta alla Final Four di Coppa Italia (in programma nel weekend a Bologna) si apre dal punto di vista agonistico con il derby assicurativo con Milano per i Campioni d’Italia, che arrivano a questo ennesimo appuntamento casalingo (il dodicesimo stagionale) con alle spalle la bella prova di domenica scorsa a Piacenza e la conferma del primato solitario in classifica (+3 su Perugia).

“La nostra attenzione è interamente focalizzata su questa impegnativa partita – ha così presentato l’incontro l’allenatore Fabio Soli – ; siamo nel bel mezzo di un periodo ricchissimo di appuntamenti importanti e dobbiamo concentrarci solo su uno alla volta. Ci troveremo al cospetto di una Milano che rispetto al girone d’andata è cresciuta ancora nella propria idea di gioco e nella consapevolezza dei propri mezzi, come dimostra bene il fatto che sia sempre andata a punti sui campi di Perugia, Piacenza, Civitanova, Monza e Verona, ovvero di tutte le sei squadre che ci inseguono in classifica. Servirà quindi grande concentrazione, un buon approccio alla gara e la continuità delle serate migliori per provare a esprimere ancora una volta la nostra pallavolo”.

Il tecnico trentino per l’occasione potrà contare su tutti i quattordici effettivi della rosa, che completeranno la preparazione con gli allenamenti di questo pomeriggio e della mattinata del giorno della gara. In tale circostanza Trentino Volley disputerà la partita numero 1.020 della sua storia maschile, la ventiquattresima della stagione 2023/24, la 439^ casalinga di sempre.

GLI AVVERSARI L’Allianz Milano si presenta a Trento dopo aver sfiorato solo domenica sera il sorpasso ai danni di Civitanova in classifica. La sconfitta al tie break all’Eurosuole Forum non ha garantito il quarto posto ai meneghini ma ha confermato la grande competitività della squadra allenata da Roberto Piazza che è sempre andata a punti in casa delle avversarie più quotate, vincendo al tie break a Perugia e in quattro set a Monza e cedendo solo al quinto set a Modena, Verona, Piacenza e, appunto, Civitanova.

Come per l’Itas Trentino, il match della ilT quotidiano Arena rappresenterà la prova generale alla semifinale di Coppa Italia di sabato a Bologna, appuntamento a cui Milano arriverà dopo aver estromesso i campioni uscenti di Piacenza e con alle spalle una buona prima parte di stagione in SuperLega. L’Allianz è la seconda squadra più produttiva del campionato a muro (alla media di 2,41 block per set), anche grazie a grandi interpreti come i centrali Loser (best blocker con 47 punti) e Piano (sesto con 31). Fra i singoli, da sottolineare il grande apporto offerto in battuta da Matey Kaziyski, il giocatore più atteso fra i ventotto pronti a scendere in campo. Il fuoriclasse bulgaro tornerà a calcare il mondoflex (tricolore) dell’impianto di via Fersina per la prima volta dopo la vittoria dello scudetto, lo scorso 17 maggio 2023 e verrà accolto come si confà ad una leggenda di Trentino Volley. Il Club gli sta preparando un particolare omaggio per ringraziarlo per le sue 433 partite, 6.066 punti e diciassette trofei vinti in maglia gialloblù.

I PRECEDENTI Il computo totale delle sfide ufficiali fra Trentino Volley e Powervolley Milano verte sui ventitré incontri, con ben venti vittorie dei gialloblù, usciti sconfitti l’ultima volta il 26 novembre 2022 fra le mura amiche (1-3), prima di ottenere tre vittorie consecutive: al tie break il 19 febbraio 2023 a Milano e sei giorni dopo a Roma nella semifinale di Coppa Italia e poi per 3-1 nella gara del girone d’andata di questa regular season, giocata in Lombardia il 15 novembre e chiusa con parziali di 22-25, 25-21, 19-25, 16-25 e Michieletto (20 punti) mvp. I meneghini nella loro storia hanno vinto solo un’altra volta a Trento in sette precedenti: il 15 ottobre 2017 (2-3).

GLI ARBITRI La direzione del match sarà affidata a Rocco Brancati (di Città di Castello – Perugia, in Serie A dal 2015) ed Andrea Puecher (di Rubano – Padova, di ruolo dal 2003 ed internazionale dal 2014), entrambi alla nona partita stagionale in SuperLega Credem Banca 2023/24. Il precedente più recente per Brancati con i colori gialloblù è riferito al 3 gennaio (successo casalingo in tre set con Verona nel quarto di Coppa Italia), mentre per Puecher è relativo al 3-0 su Cisterna del 30 dicembre 2023 (prima giornata del girone di ritorno).

RADIO, INTERNET E TV La gara sarà raccontata in cronaca diretta da Radio Dolomiti, media partner della Trentino Volley. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live anche in streaming.

Confermato pure il live streaming video sulla piattaforma OTT “Volleyball Tv”; il servizio è a pagamento. Per maggiori informazioni sulla fruizione dello stesso consultare https://it.volleyballworld.com/volleyball-tv-it.

In televisione una sintesi andrà in onda venerdì 26 gennaio 2024 alle ore 16.30, su RTTR – media partner di Trentino Volley.

Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it) e da www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook, www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitter).

BIGLIETTERIA Il match è compreso in entrambe le tipologie di abbonamento proposte per questa stagione da Trentino Volley (full e standard). È comunque possibile acquistare i biglietti per la singola sfida in qualsiasi momento su internet, cliccando https://trentinovolley.vivaticket.it/it/event/itas-trentino-milano/228061. I tagliandi saranno disponibili anche sabato presso le casse della ilT quotidiano Arena, attive a partire dalle ore 17, stesso momento in cui verranno aperti anche gli ingressi del palazzetto.