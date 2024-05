UILTRASPORTI TN-AA * RFI – MANUTENZIONE: «SCIOPERO DI OTTO ORE IL 3 MAGGIO 2024, DALLE 09.01 ALLE 17.00»

17.30 - giovedì 2 maggio 2024

Le Segreterie Uiltrasporti del Trentino e dell’Alto Adige hanno annunciato con fermezza l’avvio, a partire dal 3 maggio, di una serie di azioni di sciopero per il personale della manutenzione RFI nell’intera regione. La decisione è stata presa in risposta all’atteggiamento provocatorio dell’azienda, che tenta di imporre scelte dannose per i diritti e la dignità dei lavoratori.

L’azienda, contravvenendo al CCNL Mobilità/Area AF e al Contratto Aziendale, cerca di minare il principio delle relazioni industriali partecipative, ignorando il diritto alla contrattazione territoriale stabilito nell’Accordo Nazionale del 10 gennaio 2024. Questo atteggiamento è stato denunciato come una beffa fin dall’inizio, con l’azienda che cerca di imporre le sue decisioni a scapito dei diritti e della dignità dei lavoratori.

In risposta, il Segretario Uiltrasporti Attività Ferroviarie, Raffaele D’Agostino, ha condannato fermamente l’azienda, definendo le sue azioni una chiara violazione dei diritti e della dignità dei lavoratori della Manutenzione RFI nel Trentino Alto Adige. Inoltre sottolinea la necessità dell’iniziativa dello sciopero di fronte alle provocazioni dell’azienda, che cerca di imporre decisioni contrarie ai principi contrattuali e al diritto alla contrattazione territoriale stabilito dagli accordi nazionali.

In sintesi, le sfide principali affrontate sono molteplici: l’azienda mostra disinteresse verso i diritti contrattuali, evita il dialogo e non fornisce risposte esaustive, privilegiando la produttività a scapito della sicurezza e del benessere dei lavoratori. La carenza di personale è evidente, portando a un carico di lavoro eccessivo e alla dipendenza costante da straordinari e trasferte, trascurando l’equilibrio tra vita e lavoro. La formazione del personale risulta carente, mentre le criticità nella logistica e nei mezzi di trasporto persistono. Infine, vi è una mancanza di riconoscimento del riposo settimanale dopo le chiamate di reperibilità, violando normative giuridiche recenti e compromettendo ulteriormente il benessere dei dipendenti.

Le Segreterie Uiltrasporti del Trentino e dell’Alto Adige, nel difendere i diritti e la dignità dei lavoratori, invitando tutti i dipendenti della Manutenzione RFI nel Trentino Alto Adige a partecipare attivamente alle azioni di sciopero per far valere le proprie rivendicazioni.

*

SEGRETERIE UILTRASPORTI TAA

D’Agostino Raffaele e Vasilico Philipp