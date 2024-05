COMUNE DI TRENTO * VOLONTARIATO IN PIAZZA DUOMO: «EVENTI CONCLUSIVI, CONFERENZE E SOLIDARIETÀ FAMIGLIARE (18-19/5)»

08.54 - venerdì 17 maggio 2024

Ultimi due giorni per conoscere il volontariato in piazza Duomo. Gli eventi conclusivi: laboratori per bambini e ragazzi, conferenze e solidarietà famigliare. I prossimi due giorni saranno gli ultimi per questo ritrovo del volontariato in piazza Duomo, che ha animato il centro della città facendo conoscere alla cittadinanza le varie realtà del settore attraverso le molteplici attività creative organizzate. Gli stand sono aperti dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ecco il programma dei due giorni conclusivi.

Sabato 18 maggio

Ore 10-12 Gioco, musica, lettura e angolo morbido. Attività per bambini 0-6 e famiglie, a cura dell’Ats Agorà Famiglie e del Comune di Trento (Servizio Infanzia – Centro Genitori bambini e Servizio Biblioteca)

Ore 10-12 Volontariato per i più piccoli. Laboratori e attività per bambini 6-11 anni, a cura dell’ATS Trasformazioni sociali

Ore 15-17 Affetti speciali: quando le famiglie e i giovani si mettono in gioco. Storie di solidarietà familiare e supporto tra pari, a cura del Servizio Welfare e coesione sociale Comune di Trento

Ore 18-19 Conferenza dal tema “Solidarietà d’impresa: l’industria che lavora con il sociale”, a cura di Associazione Industriali di Trento.

Domenica 19 maggio