CONSIGLIO PAT * CORTE CONTI: « RENDICONTI 2023 GRUPPI CONSILIARI, DICHIARATI NON REGOLARI “FORZA ITALIA” E “LA CIVICA” » (LINK E PDF)

22.30 - lunedì 11 marzo 2024

La Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento – presidente Anna Maria Rita Lentini – ha concluso la valutazione dei rendiconti finanziari presentati dai gruppi consiliari della scorsa legislatura provinciale per il periodo 1° gennaio 2023 – 23 novembre 2023. Ai rilievi di merito della magistratura contabile, i capigruppo hanno risposto nelle scorse settimane con azioni correttive o in alcuni casi con controdeduzioni. La Corte le ha esaminate e ha infine dichiarato regolari tutti i rendiconti, con l’eccezione di quelli di due gruppi consiliari. Per questi ultimi c’è ora la dicharazione di non regolarità, con l’obbligo di restituire alle casse del Consiglio provinciale rispettivamente 6.577,00 e 2.379,00 euro. I provvedimenti della Corte dei Conti – di data 29 febbraio 2024 – sono stati oggi pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet consiliare.​​

LINK