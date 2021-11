ZENI (PD – TRENTINO) – INTERROGAZIONE * MERCATINI DI NATALE: « ESISTE UN EVENTUALE PIANO DI CONTROLLO PER L’APERTURA IN SICUREZZA, VALIDO PER TUTTO IL TERRITORIO?) »

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Mentre nella vicina provincia di Bolzano ci si preoccupa per garantire una omogenea linea comportamentale ai fini della sicurezza per i turisti e gli ospiti che visitano gli imminenti Mercatini di Natale, in Trentino pare che nulla sia ancora stato previsto come protocollo di sicurezza da parte della Giunta provinciale e dell’ A.P.S.S., mentre mancano pochi giorni all’apertura dei Mercatini stessi.

A questo proposito, il Consigliere provinciale del P.D., Luca Zeni, ha depositato oggi una specifica interrogazione (qui allegata) per sapere se esiste un eventuale piano di controllo per l’apertura in sicurezza dei Mercatini di Natale valido per tutto il territorio provinciale; se si intende assicurare alle Amministrazioni comunali interessate un insieme di regole uniche ed omogenee e si si vuole spingere in direzione di un coordinamento delle iniziative di sicurezza valido su tutta l’area regionale.

*

Interrogazione n.

MERCATINI DI NATALE: REGOLE COMUNI O CAOS?

Mentre si avvicina il periodo natalizio ed il turismo trentino guarda con attenzione all’imminente riapertura dei Mercatini di Natale in molte località del territorio provinciale, il problema della gestione dei flussi e del controllo della sicurezza sanitaria, stante anche l’impennata dei contagi di questi ultimi giorni, rimane aperto ed irrisolto.

Se nella vicina provincia di Bolzano si stanno offrendo indicazioni comportamentali omogenee e coerenti che spaziano dalla verifica del possesso di “green pass”, all’ipotesi dei “braccialetti” identificativi e ad altre regole valide su tutto il territorio, in Trentino pare che la Giunta provinciale e l’Azienda Sanitaria non abbiano ancora emanato nessuna disposizione.

Nulla è dato quindi sapere sull’esistenza o meno di indicazioni uguali per tutti i luoghi dove si allestiscono i Mercatini e sembra che ogni singola Amministrazione comunale debba arrangiarsi autonomamente, creando così un enorme caos organizzativo che non può che riflettersi negativamente sull’impatto complessivo e sulla qualità dell’offerta turistica, proprio quando la Giunta provinciale punta sul turismo come leva per la crescita e la ripresa economica.

Mancano linee generali; latitano le disposizioni comuni; non esiste un piano effettivo di controllo e di sicurezza e fra circa quindici giorni i Mercatini aprono i battenti, mentre la Giunta provinciale prosegue nelle sue ambiguità e nei suoi tentennamenti.

*

Tutto ciò premesso, si interroga la Giunta provinciale per sapere:

– se esiste ed eventualmente a che punto di predisposizione è giunto il piano di controllo per l’apertura in sicurezza dei Mercatini di Natale in Trentino;

– se si intende programmare la proposta, rivolta alle Amministrazioni comunali interessate, per un insieme di regole omogenee e valide su tutto il territorio provinciale o se si ritiene di lasciare autonomia di azione ad ogni singola Amministrazione;

– se si intende spingere in direzione anche di una omogeneizzazione di comportamenti e regole con il vicino Alto Adige/Südtirol, oppure se ogni autonomia speciale si muove in distonia con l’altra, posto che ormai l’offerta turistica dei Mercatini ha valenza regionale nella percezione del turista.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Distinti saluti.

avv. Luca Zeni