CANALE 5 – “ 070 ” – RENATO ZERO * TRA GLI OSPITI: « AL BANO – SERENA AUTIERI – PEPPE BARRA – MARIO BIONDI – DIODATO – MADAME – PAOLA MINACCIONI -MORGAN – FABRIZIO MORO – I NERI PER CASO (2/11)»

13.36 - martedì 01 novembre 2022

“070”: una grande festa, per celebrare, a due anni di distanza, il 70esimo compleanno e i 55 anni di carriera di Renato Zero. Dopo il successo del primo appuntamento, mercoledì 2 novembre prima serata e in esclusiva su Canale 5, la seconda serata evento, piena di emozioni come gli incredibili concerti sold out tenuti dal cantautore al Circo Massimo di Roma.

Quello in onda sulla rete ammiraglia Mediaset è un viaggio nell’universo di un artista unico e poliedrico, tra i più amati dal pubblico, che ha all’attivo più di 50 milioni di dischi venduti.

Sul palco con Renato Zero una band di 7 musicisti, 8 coristi, 23 ballerini e un’orchestra sinfonica di 50 elementi. A raccontare il suo immenso successo, oltre alle sue indimenticabili canzoni, la presenza di alcuni ospiti speciali. Tra questi: Albano, Serena Autieri, Peppe Barra, Mario Biondi, Diodato, Madame, Paola Minaccioni, Morgan, Fabrizio Moro e i Neri per caso.

La regia è di Roberto Cenci.