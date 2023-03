FILLEA – FILCA – FENEAL / TRENTINO * INCIDENTI SUL LAVORO: « SUI CANTIERI NON C’È SICUREZZA, DATI ALLARMANTI NON CALANO »

11.23 - mercoledì 15 marzo 2023

Sicurezza sul lavoro. Lo sconcerto dei sindacati. “Sui cantieri non c’è sicurezza”. I sindacati dell’edilizia trentina esprimono sconcerto per il grave incidente sul lavoro avvenuto ieri pomeriggio a Zuclo in un cantiere della ditta Mazzotti. Vittima Matteo Marchetti che versa in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara. “Siamo vicini al lavoratore e alla sua famiglia e speriamo che possa superare questa fase difficilissima – dicono Giampaolo Mastrogiuseppe, Fabrizio Bignotti e Matteo Salvetti di Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL -. Non possiamo però tacere l’enorme preoccupazione per un fenomeno, la carenza di sicurezza nei cantieri, che non si arresta. I dati sono allarmanti e non calano rispetto all’anno precedente, quindi non si sta facendo abbastanza per ridurre questa piaga”.

Fillea, Filca e Feneal chiedono più controlli in tutti i luoghi di lavoro, dunque di rafforzare gli organici degli enti ispettivi “perché senza ispettori i controlli non si fanno o non se ne fanno abbastanza”.

I sindacati insistono anche sulla necessità di prevedere la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. “Questo episodio evidenzia come non sia più rinviabile la costituzione di un Rlst per il settore edile. Continuiamo a chiederlo inascoltati dalle imprese. Non si comprende che la sicurezza sul lavoro è un diritto dei lavoratori, ma anche un vantaggio anche per le imprese”. I sindacanti sollecitano infine che si faccia chiarezza sulla dinamica di quanto avvenuto ieri accertartando ogni responsabilità.