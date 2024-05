“ASSOCIAZIONE ACROPOLI“ * ITACA 2.0: « A MESIANO (TN) COSTRUITI DAGLI STUDENTI TRE PADIGLIONI IN LEGNO, PER FAVORIRE LA SOCIALITÀ DEL LUOGO »

17.27 - giovedì 2 maggio 2024

Itaca 2.0: Workshop dagli studenti per gli studenti!. Il 23 aprile 2024 ha segnato la conclusione di un workshop presso il dipartimento d’ingegneria Dicam a Trento, dove gli studenti hanno costruito tre padiglioni in legno per favorire la socialità del luogo.

Quindici studenti hanno partecipato attivamente al processo costruttivo, ottenendo un arricchimento culturale e tecnico nel campo della progettazione architettonica. L’obiettivo principale era valorizzare lo spazio pubblico all’interno dell’Università.

La collaborazione con il falegname Alex Faggioni,-Legno Storto-, e con i docenti dell’Università degli Studi di Trento è stata fondamentale per il successo dell’iniziativa.

Il padiglione, eretto sulla terrazza di Mesiano, è stato concepito come uno spazio di interazione sociale all’interno dell’ambiente universitario, enfatizzando l’uso del legno e gli elementi distintivi del paesaggio trentino. L’evento è stato organizzato dalle Associazioni Acropoli e UNITiN con il supporto economico del DICAM, del TAUT, dell’azienda Dallapiccola S.a.s. e di Rotohblass.

La realizzazione di quest’opera serve come catalizzatore per una riflessione più ampia sulle implicazioni che la progettazione architettonica può avere su sistemi più vasti, come la valorizzazione del contesto urbano e paesaggistico trentino, la promozione di interazioni sociali nello spazio pubblico e la diffusione di attività di progettazione e costruzione collaborative.

Foto di Edoardo Meneghini