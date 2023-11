GALATEO (FDI) * BOLZANO – PROFILAZIONE GENETICA CANI: « MISURA NON EFFICACE, COMPORTA COSTI E COMPLICAZIONI »

14.51 - lunedì 20 novembre 2023

L’obbligo dal 1 gennaio 2024 di profilazione genetica dei cani in provincia di Bolzano, introdotto con una Legge provinciale nell’ agosto del 2020, è una misura controversa e il consigliere provinciale Marco Galateo torna a sollevare una serie di questioni importanti. Sul tema il Consigliere provinciale di Fratelli d’Italia era già intervenuto con una interrogazione di attualità presentata alla Giunta provinciale.

In particolare, Galateo solleva alcune obiezioni. La possibilità di identificare effettivamente i proprietari dei cani che non raccolgono le deiezioni dei propri animali. In teoria, la profilazione genetica consentirebbe di identificare il proprietario di un cane partendo da un campione di escrementi. Tuttavia, nella pratica, questa procedura potrebbe essere difficile da applicare. Dubbia permane l’efficacia della profilazione genetica nel ridurre il numero di cani randagi. In teoria, infatti la profilazione genetica consentirebbe di identificare i proprietari dei cani randagi e di sanzionarli. Tuttavia, nella pratica, questa procedura potrebbe non essere sufficiente a risolvere il problema, considerando peraltro che non si registra in Provincia di Bolzano il problema urgente dell’abbandono e di conseguenti misure.

Galateo propone l’istituzione da parte dei Comuni di multe fino a 1.000€ per chi non raccoglie la deiezione del proprio cane. “Una soluzione più efficace e meno costosa”- secondo il Consigliere di Fratelli d’Italia. Questa soluzione, infatti, consentirebbe di colpire direttamente i responsabili del problema, senza dover ricorrere a misure invasive come la profilazione genetica.

“In conclusione – spiega Galateo – ritengo che la Giunta provinciale debba riconsiderare l’obbligo di profilazione genetica dei cani in provincia di Bolzano. Questa misura, infatti, non si è dimostrata efficace nel risolvere i problemi che intende affrontare, e comporta una serie di costi e complicazioni” – conclude il rappresentante provinciale di Fratelli d’Italia.

Consigliere Marco Galateo (Fdi)