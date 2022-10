VISITVALDINON.IT: “CHIUDI GLI OCCHI E GUARDA”: « DA LUNEDÌ 17/10 SU “RADIO ANAUNIA” LA NUOVA RUBRICA FIRMATA DALL’AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA »

11.28 - giovedì 13 ottobre 2022

Storie, informazioni e curiosità sulla Val di Non raccontate in “pillole” di 3 minuti faranno compagnia agli ascoltatori durante tutta la giornata. Dai ponti sommersi del lago di S. Giustina al campanile solitario di Tregiovo. Dai laghetti effimeri di Tovel agli ex voto di San Romedio. Ma anche leggende come quella di Melisenda e Ludovico a Castel Nanno e del “Salvanel”, o informazioni sul Groppello di Revò, sui grandi eventi come Pomaria, ma anche sui canyon della Val di Non e sulle segnaletiche di montagna.

Sono davvero tanti i temi trattati da “Chiudi gli occhi e guarda”, la nuova rubrica realizzata da ApT Val di Non che andrà in onda a partire da lunedì 17 ottobre su Radio Anaunia Val di Non. A partire dalle 7.30 del mattino, ogni due ore, una “pillola” di 3 minuti porterà gli ascoltatori alla conoscenza della valle, dei suoi luoghi, e delle sue storie. Si tratta della prima rubrica realizzata interamente da ApT Val di Non dopo l’acquisizione di Radio Anaunia da parte dell’Azienda.

Il materiale è davvero tanto e sono già decine le letture registrate con il supporto dei collaboratori di Radio Anaunia e pronte a farsi ascoltare attraverso la voce di Lorenzo Ferrari, responsabile “progetto Castelli” per l’ApT Val di Non. Un archivio destinato ad implementarsi nel tempo. Ma questa rubrica è solo la prima di una serie di novità che daranno nuova linfa alla radio.

Il comitato di redazione, composto dal Paolo Forno (direttore), Andrea Widmann (vice presidente ApT Val di Non e grande conoscitore dell’universo radiofonico), Claudio Gabos (da oltre 40 anni punto di riferimento dell’emittente nonesa e ancora in cabina di regia) e Lorenzo Ferrari, sta lavorando da settimane sugli obiettivi a breve e lungo termine: dal nuovo archivio musicale alle tante rubriche che andranno a completare il palinsesto, dal coinvolgimento dei soci alla collaborazione con il mondo della scuola e dell’associazionismo.

Intanto in radio è già partito il nuovo Jingle: “Radio Anaunia Val di Non. L’onda del Noce”, uno slogan che strizza l’occhio alle valli bagnate dal famoso torrente e ai territori di riferimento dell’emittente.