CONFINDUSTRIA TRENTO – UNITN – FBK * INTELLIGENZA ARTIFICIALE: « SECONDO INCONTRO RIVOLTO ALLE IMPRESE, PER MIGLIORARE LE OPERAZIONI IN AZIENDA »

17.53 - giovedì 2 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Confindustria Trento, Università di Trento e Fondazione Bruno Kessler ancora insieme per parlare di Intelligenza Artificiale. Si è tenuto a Palazzo Stella “Ottimizzare i processi con l’Intelligenza Artificiale”, il secondo incontro dedicato all’Intelligenza Artificiale rivolto alle imprese del territorio con l’obiettivo di esplorare come l’IA possa rivoluzionare la gestione interna e migliorare le operazioni quotidiane in azienda.

Ad aprire i lavori i saluti istituzionali di Alfredo Maglione, Componente Consiglio Direttivo con delega alla Transizione digitale e innovazione tecnologica di Confindustria Trento. A seguire una tavola rotonda con Giovanni Iacca, DISI Università di Trento; Roberto Battiti, DISI Università di Trento; Marco Cristoforetti, Fondazione Bruno Kessler e Andrea Micheli, Fondazione Bruno Kessler.

Sono successivamente intervenuti: Daniele Miorandi, Trentino.ai – Consorzio di Intelligenza Artificiale; Silvia Vicentini, HPA – High Performance Analytics e Nicola Doppio, Fondazione Hub Innovazione Trentino.

L’appuntamento organizzato da Confindustria Trento, Università di Trento e Fondazione Bruno Kessler si è svolto nell’ambito delle attività del Digital Innovation Hub del Trentino, costituito da Confindustria Trento e Fondazione Hub Innovazione Trentino.