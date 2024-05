GALATEO * CHICO FORTI: «PRESTO IN ITALIA, UN TRIONFO PER DIPLOMAZIA ITALIANA E GOVERNO MELONI»

10.50 - venerdì 17 maggio 2024

Galateo (FdI) – Chico Forti presto in Italia: un trionfo per la diplomazia italiana e per il Governo Meloni

Galateo (Fratelli d’Italia): “Meloni ha ridato credibilità all’Italia, Chico Forti ne è un esempio”. Forti non si trova più in stato di detenzione negli Stati Uniti, ma è ora sotto la custodia dell’Agenzia statunitense per l’immigrazione, in attesa del suo imminente trasferimento in Italia.

Così il vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Marco Galateo: “Una significativa vittoria del Governo italiano, guidato con fermezza dalla Presidente Giorgia Meloni, che ha seguito la vicenda con grande dedizione e impegno sin dal suo insediamento. Il Presidente Meloni e il suo governo hanno dimostrato un’incredibile tenacia nel proteggere i diritti dei cittadini italiani all’estero, sottolineando l’efficacia e la forza della nostra politica estera”.

Vogliamo esprimere anche la nostra profonda gratitudine e ammirazione per gli sforzi incessanti della diplomazia italiana, che ha lavorato con saggezza e determinazione attraverso il dialogo e la negoziazione per raggiungere questo felice epilogo. Questo successo non è solo una testimonianza dell’impegno del Governo, ma anche un simbolo luminoso dell’importanza e del valore che l’Italia attribuisce ai diritti di ogni suo cittadino.

