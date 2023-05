COMMISSIONE EUROPEA * MALTEMPO IN ITALIA: « LA PRESIDENTE VON DER LEYEN OGGI IN EMILIA-ROMAGNA INSIEME AL PREMIER MELONI »

13.38 - giovedì 25 maggio 2023

Oggi la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è in Italia per constatare in prima persona le conseguenze delle devastanti inondazioni dello scorso fine settimana.

Nel pomeriggio la Presidente si recherà in Emilia-Romagna insieme alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Presidente della Regione Stefano Bonaccini e ai leader locali per visitare le zone devastate dalle inondazioni e assistere alle operazioni di soccorso in atto. Attraverso il meccanismo di protezione civile dell’UE la Commissione ha agevolato l’arrivo di attrezzature di emergenza specializzate per sostenere gli sforzi di soccorso.

La Presidente von der Leyen e la Presidente del Consiglio Meloni rilasceranno una dichiarazione congiunta alla stampa alle 16:30, che sarà possibile seguire in diretta su EbS. La dichiarazione verrà pubblicata qui.

Venerdì mattina la Presidente sarà a Venezia. Parlerà dell’impatto dei cambiamenti climatici sulla città insieme al Sindaco, a leader locali e ad esperti. Visiterà poi la Biennale, dove pronuncerà il discorso di apertura dell’evento dedicato al nuovo Bauhaus europeo dal titolo “Radical yet possible future space solutions”. Il discorso, che verrà pubblicato qui, sarà trasmesso in diretta su EbS alle 11:00.

Anche la Commissaria Elisa Ferreira sarà presente alla Biennale, dove terrà il discorso di chiusura.