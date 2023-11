FDI – ROVERETO (TN) * LETTERA AL SINDACO ROBOL: « ZTL, CENTRO STORICO DESERTIFICATO, SEMPRE MENO FREQUENTATO DA CITTADINI E TURISTI »

11.21 - sabato 11 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

All’attenzione della Sindaco (facente funzione) Giulia Robol. Alcuni giorni orsono, esattamente dal 28 ottobre scorso, la stampa quotidiana ha dato notizia che l’Amministrazione comunale, tramite un comunicato del sindaco facente funzioni, Giulia Robol, ha deciso che la Ztl comprensiva della chiusura di Via Fontana diventava definitivamente permanente, strutturale. Con ciò ponendo fine alla fase sperimentale.

Si argomentava che i dati che la sperimentazione aveva prodotto erano alla base di tale decisione. Testualmente la Sindaco facente funzioni disse che “La Ztl mira a rendere più vivibile il Centro storico e garantisce i migliori servizi per i cittadini e commercianti”.

La realtà, a parer nostro, sembra invece proprio il contrario. Centro storico desertificato, sempre meno frequentato da cittadini e da turisti, comparto commerciale in evidente sofferenza con numerose chiusure di esercizi commerciali, difficoltà crescente di accesso alla città, percorsi tortuosi e difficoltosi che richiedono più tempo per l’attraversamento cittadino.

Considerato, poi, il dibattito che si è sviluppato sull’argomento, sembra indispensabile che l’Amministrazione comunale illustri e relazioni, ancora nella prossima seduta consiliare, sui risultati della sperimentazione effettuata. In particolare, i dati che appaiono determinanti, oltre a quelli relativi al traffico, che data la chiusura delle strade è logico prevedere molto ridotto, riguardano i seguenti temi:

– traffico nelle strade limitrofe al Centro storico. In modo particolare, ad esempio, la Statale 12 e via Circonvallazione;

– ripercussione sull’attività economica del Centro storico. Nuove aperture e chiusure. Volume di attività;

– ripercussioni sull’utilizzo dei parcheggi a pagamento, in struttura e in superficie;

– soddisfazione di coloro che vivono in Centro storico, compresi coloro che, per lavoro, devono attraversare la Ztl.

E certamente altri dati che l’Amministrazione avrà recuperato per avere un quadro completo della situazione.

Promotori di tale richiesta i Consiglieri comunali Cristina Luzzi e Giuseppe Di Spirito, d’intesa con il Commissario del Circolo di Rovereto, di Fratelli d’Italia.