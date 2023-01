ON. AMBROSI (FDI) * IRAN: « “CORPO GUARDIANI RIVOLUZIONE“ NELLA LISTA DELLE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE, LA MIA ADESIONE »

11.34 - giovedì 12 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

IRAN, AMBROSI (FDI): “INSERIRE CORPO GUARDIANI RIVOLUZIONE IN LISTA ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE”

“Il livello di repressione del regime iraniano nei confronti delle istanze di libertà delle donne e dell’intero popolo è giunto a livelli intollerabili, come ha peraltro giustamente rimarcato ieri il capo dello Stato, Sergio Mattarella. In tutta Europa, dopo le barbare esecuzioni di manifestanti condannati in processi-farsa manipolari dal regime, vanno moltiplicandosi iniziative di protesta, e credo sia venuto il momento per ciascun Paese dell’Ue di dichiarare il Corpo dei Guardiani della rivoluzione, che è il braccio armato della spietata repressione, per quel che è: ossia un’organizzazione terroristica.

La settimana prossima il Parlamento europeo sarà chiamato a pronunciarsi al riguardo: esprimo la mia assoluta adesione, nel nome della dignità, della libertà delle donne e di un intero popolo”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata Fdi e componente della Commissione Politiche per l’Europa.