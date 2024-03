RAI 1 * “ LINEA VERDE “: 24 MARZO 2024 ORE 12.20 « ISCHIA, L’ISOLA CHE INCANTA » (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

10.06 - domenica 24 marzo 2024

Clicca qui per la diretta video

https://www.raiplay.it/dirette/rai1

Linea Verde. St 2023/24 – Ischia, l’isola che incanta – 24/03/2024

Livio Beshir e Peppone Calabrese, con la partecipazione di Margherita Granbassi, esplorano la meravigliosa Ischia, la più grande delle isole Flegree, in provincia di Napoli. Ischia è l’isola che incanta, da sempre. Già centro di commerci fenici, avamposto della Magna Grecia, attivo centro di produzione per i romani, poi dominio aragonese, di epoca in epoca, fino a diventare meta imprescindibile dei grandi viaggiatori di tutto il mondo, e infine importante centro turistico. Dai tempi più antichi, infatti, l’isola di Ischia è nota per le sue acque termali, raccontate durante la puntata. “Linea Verde” tocca, nel suo itinerario, tutti e sei i comuni che compongono il mosaico di identità, bellezza, e anche sapori tipici dell’isola d’Ischia: Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Barano d’Ischia e Serrara Fontana.

Dalla riserva marina “Regno di Nettuno” alle tradizioni di Casamicciola, dalle aziende agricole che preservano il territorio anche con metodi ecologici come l’aridocoltura, fino alla produzione vinicola di qualità, senza dimenticare gli straordinari giardini e orti botanici che impreziosiscono l’isola e gli importanti lasciti storici come quelli conservati nel Museo archeologico di Pithecusae e lo splendido Castello aragonese. Tra gli ospiti della puntata anche l’attore e sceneggiatore napoletano Enzo Decaro, che racconta il rapporto speciale che ha legato l’isola a grandi personaggi del teatro come Henrik Ibsen e del cinema come Luchino Visconti. Inoltre, il ricordo di alcune tradizioni della vecchia Ischia, come le danze rituali che un tempo scandivano la vita dei borghi isolani. Spazio anche ai percorsi naturalistici interni all’isola con il sentiero che porta sulla cima del Monte Epomeo fino all’Eremo di San Nicola, e naturalmente alla cucina, dalla focaccia ischitana con fave e ventresca, ai fagioli zampognari fino alle delizie delle “cucine” di Ischia, tra tradizione contadine e marinara.