PAE – ORSI TRENTINO: FUCCELLI, “ SOLIDARIETÀ A FUGATTI PER UNA QUERELA? CONSIGLIERI REGIONALI RIDICOLI E GROTTESCHI “

18.01 - domenica 16 aprile 2023

SOLIDARIETA’ A FUGATTI PER UNA QUERELA ? RIDICOLI E GROTTESCHI

Presidenti, assessori, rappresentanti del Consiglio Regionale e Provinciale, tutti i consiglieri del partito di Salvini e della Meloni hanno espresso solidarietà e vicinanza al presidente della Provincia Fugatti , visibilmente scossi e turbati per la terribile e sconvolgente notizia diffusa dagli organi d’informazione afferente al medesimo presidente e preoccupati per “…un clima politico e sociale esasperato da ideologie deviate (omissis) che portano ad un disorientamento dei cittadini ed a un indebolimento delle istituzioni”, come da loro affermato – dichiara il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli – Quanto rappresentato sarebbe stato comprensibile qualora il Presidente fosse scampato per miracolo ad un attentato terroristico compiuto da cellule appartenenti ad organizzazioni eversive, o irredentiste come quella del BAS negli anni sessanta ben nota nel territorio. Niente di tutto ciò, Fugatti è stato colpito da una querela. Si tratta di una grottesca messa in scena da parte dei suoi gregari per immolarlo vittima dei “cattivi” animalisti. In vero si percepisce una loro preoccupazione derivata dalle attività di indagine degli inquirenti della Procura di Trento che probabilmente potrebbero scoperchiare il vaso di Pandora all’interno della PAT.

Segreteria Nazionale

Partito Animalista Europeo