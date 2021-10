PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “TRENTINO PEDALA” : « PUBBLICATA UNA NUOVA CLIP VIDEO SUL TEMA DELLA CICLABILITÀ IN TRENTINO »

Piste ciclopedonali, breve guida all’uso.Pubblicata una nuova clip video sul tema della ciclabilità in Trentino.

A piedi o in bicicletta sulle ciclovie del Trentino, due modi di muoversi nel rispetto dell’ambiente, all’insegna del benessere e della socialità. Perché l’esperienza in ciclabile sia positiva per tutti, pedoni e ciclisti sono invitati a seguire poche e semplici regole, riassunte in una breve clip diffusa in questi giorni e realizzata dall’Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento in collaborazione con l’ufficio infrastrutture ciclopedonali della Pat.

Il video prosegue la serie dedicata al tema della ciclabilità in Trentino, raccolta nella rubrica web “Trentino pedala”, che riunisce tutte le iniziative presenti sul nostro territorio per chi ama la due ruote (https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Trentino-Pedala).