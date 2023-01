RAI 1 – “ “IL MONDO CON GLI OCCHI DI OVERLAND “ * « TERZO APPUNTAMENTO, IN VIAGGIO TRA AFGHANISTAN E KAZAKISTAN (4/1) »

22.49 - martedì 3 gennaio 2023

Terzo appuntamento con “Il Mondo con gli occhi di Overland”, il docu-travel prodotto da Rai Cultura che, in questa nuova avventura televisiva, porta il pubblico alla scoperta delle bellezze naturali e culturali di Afghanistan e Kazakistan. Mercoledì 4 gennaio, su Rai1 alle 23.50, con Beppe e Filippo Tenti, “Overland” arriva in Kazakistan, una terra che, per quanto estesa, è sconosciuta ai più. Ricordato principalmente per le invasioni distruttive di Gengis Khan, il disastro ambientale del Lago Aral e altre conseguenze del passato sovietico, il Paese, he in realtà una grande tradizione storica un’attenzione particolare all’ospitalità dello straniero e paesaggi meravigliosi e vari.

Il panorama, infatti, cambia radicalmente passando dalla steppa arida al paesaggio alpino, dal Parco Naturale Altyn-Emel con la “Duna che canta”, ai moderni impianti sciistici di Tian Shan, dalla grotta di Akmeshit che custodisce un microclima inaspettato nel cuore della steppa, al Nord del Paese, dove il Parco Naturale Korgalzhyn protegge il passaggio di specie rare di uccelli. “Overland” arriverà infine nella metropoli di Almaty e toccherà una delle tappe fondamentali della Via della Seta, Turkistan, dove si fondono con rispetto diverse etnie e religioni.