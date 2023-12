PAT * INTERVENTI: « VILLAGGIO OLIMPICO DI PREDAZZO, SARÀ PARZIALMENTE RIFATTO IL PADIGLIONE MUSTO »

14.14 - domenica 24 dicembre 2023

Villaggio Olimpico di Predazzo, sarà parzialmente rifatto il padiglione Musto. La necessità dell’intervento è emersa a seguito delle rilevazioni effettuate dai tecnici. Villaggio Olimpico e Paralimpico di Predazzo, si amplia il progetto. Nella lista degli interventi rientra anche il padiglione “Musto”, inizialmente escluso. A seguito delle rilevazioni eseguite la struttura esistente della Scuola alpina della Guardia di Finanza di Predazzo necessita di adeguamenti strutturali. Non sono previste ulteriori spese per in quanto saranno sostenute dal Corpo militare. “Un adeguamento necessario – ha spiegato il presidente Maurizio Fugatti – per rendere ancora più funzionale il Villaggio Olimpico e Paralimpico e accogliere in maniera ancora migliore tutti gli atleti che soggiorneranno in Trentino nel periodo delle Olimpiadi e Paralimpiadi”.

Al momento della stipula dell’accordo tra le parti siglato nel dicembre 2022 per la costruzione del villaggio olimpico non erano stati inserite voci riguardo al padiglione Musto, in quanto per le sue funzioni non necessitava di interventi. Gli approfondimenti tecnici effettuati per verificare le condizioni statiche e di adeguatezza alle norme sismiche, invece, hanno evidenziato come sia necessario un tempestivo intervento di adeguamento strutturale del Padiglione Musto.

L’ipotesi di un completo abbattimento e ricostruzione del medesimo edificio ipotizzata inizialmente non è percorribile in quanto i lavori, in quel caso, non si rispetterebbero le scadenze previste per l’avvio delle attività del Villaggio Olimpico e Paralimpico (entro la fine del 2025). Gli spazi sono indispensabili per l’evento, in particolare quelli del piano terra adibiti a palestra e auditorium. Si procederà, quindi, a una demolizione parziale dell’edificio che sarà ricostruito rispettando gli standard richiesti. Non sono previsti investimenti extra a carico del bilancio provinciale: le risorse necessarie sono assicurate dalla Guardia di Finanza.