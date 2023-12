PAT * OLIMPIADI E PARALIMPIADI MILANO-CORTINA 2026: « CENTRO DEL FONDO DI TESERO, TRE MILIONI IN PIÙ PER LA RIQUALIFICAZIONE »

12.12 - domenica 24 dicembre 2023

Le risorse servono per la riqualificazione dell’impianto che ospiterà le gare dello sci di fondo alle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026

Centro del fondo di Tesero, via libera alla copertura con fondi statali dell’adeguamento delle spese.

Quasi tre milioni di euro in più per la riqualificazione del Centro del Fondo di Tesero in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. La cifra, che porta a 18,48 milioni di euro l’investimento complessivo dell’intervento, è necessaria per far fronte ai costi lievitati. “La situazione che si sta delineando nel mondo e i conflitti in corso – afferma il presidente Fugatti – hanno determinato un repentino aumento dei costi delle materie prime e nel redigere le previsioni degli interventi abbiamo dovuto adeguare le risorse stanziate”.

Per adeguare l’impianto di Tesero agli standard richiesti dal CIO – l’impianto ospiterà le gare olimpiche e paralimpiche dello sci di fondo – la Provincia ha messo a finanziamento in un primo momento 15,5 milioni di euro. In fase di aggiornamento del piano complessivo delle opere olimpiche redatto dalla Simico (Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-206 S.p.A.) è emersa la necessità di reperire ulteriori risorse (tre milioni di euro) per dare copertura ai maggiori oneri derivanti dall’aumento eccezionale dei costi delle materie prime. Con la delibera approvata ieri la Provincia potrà utilizzare le risorse statali per coprire l’incremento delle spese per 2,98 milioni di euro (2.982.249,67), garantisce il corretto iter dei lavori di riqualificazione e approva lo schema di convenzione tra la Provincia stessa, soggetto attuatore, la Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” e il Comune di Tesero.