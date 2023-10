FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * PARCHEGGIO CITTADINO: « CHIUSURA EX SIT, L’ULTIMA FOLLIA NATALIZIA DI IANESELLI »

10.17 - venerdì 27 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Prendiamo atto con profonda indignazione della prossima chiusura da parte dell’Amministrazione Comunale dell’importante parcheggio cittadino “ex Sit”, da sempre un punto di riferimento per i tanti trentini che quotidianamente animano il centro di Trento. Dal 6 novembre prossimo, infatti, la chiusura definitiva del parcheggio in oggetto per consentire la realizzazione del nuovo centro intermodale, non solo getterà nel panico chi cercherà di raggiungere le attività e i servizi nel cuore della città, ma riteniamo che tale decisione proprio a ridosso del periodo natalizio, probabilmente avrà un risvolto negativo anche sugli introiti delle attività commerciali del centro cittadino in un periodo già economicamente difficile.

Inoltre, siamo assolutamente certi che il caos generato per la ricerca di uno stallo libero da parte degli automobilisti, inciderà anche sugli eventuali ritardi dei mezzi pubblici. Valutiamo quindi come inconcepibile una scelta che ha palesato ancora una volta la scarsa sensibilità di questa Amministrazione Comunale verso chi produce ricchezza nella nostra città. Non si poteva prevedere la chiusura dal prossimo gennaio? Siamo basiti!

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.