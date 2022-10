POSTE ITALIANE * PROVINCIA TRENTO: « CONSEGNE “GREEN”, GRAZIE A 33 NUOVI MEZZI ELETTRICI PER IL RECAPITO DI CORRISPONDENZA E PACCHI (5 FURGONI, 15 AUTO E 13 TRICICLI A ZERO EMISSIONI) »

15.46 - martedì 18 ottobre 2022

Cinque furgoni, 15 auto e 13 tricicli a zero emissioni per il recapito della corrispondenza e dei pacchi nel comune di Trento. Poste Italiane viaggia sempre più “green” in provincia di Trento. Sono stati consegnati infatti 33 mezzi elettrici a zero emissioni presso il Centro di Distribuzione di Trento per trasportare lettere e pacchi.

La nuova fornitura di mezzi elettrici consiste in 5 furgoni elettrici con una potenza di 44 kw, una autonomia di 200 km, una velocità massima di 140 km/h e un volume di carico di 3,1 m3, 15 auto elettriche ciascuna con di 52 kw di potenza, una autonomia di 350 km, una velocità massima di 140 km/h e un volume di carico di 1 m3, e 13 tricicli dotati di motore 125cm3 Euro-5 che consente una velocità massima di circa 74 km/h per un’autonomia di circa 70 km e con un vano di carico di 250 litri.

Presso il Centro di Distribuzione sono state inoltre installate 28 colonnine elettriche con una potenza di 7,4 kw per la ricarica dei mezzi.

Le particolari caratteristiche e gli allestimenti dei nuovi veicoli ad energia pulita realizzati per Poste Italiane aumentano sia la sicurezza per il conducente sia la capacità di carico in modo da sostenere la crescente domanda di servizi generata dall’aumento del commercio online. In provincia di Trento la rete logistica di Poste Italiane è sempre più avanzata per meglio servire i cittadini, grazie ai 23 Centri di Distribuzione che ogni giorno servono i 166 Comuni per un totale di oltre 540 mila abitanti, circa 236 mila famiglie, in oltre 137 mila civici e 22 mila attività commerciali.

Ogni pacco, prima di arrivare a casa del cittadino, viaggia attraverso un’articolata infrastruttura logistico- produttiva, caratterizzata da Centri Smistamento e HUB automatizzati, connessioni aeree e stradali. Il Centro Distribuzione di Trento ha un’estensione di circa 4488 metri quadri interni e 3100 mila esterni rappresenta un importante snodo logistico per lo sviluppo dell’e-commerce ed è strategico per la lavorazione dei pacchi destinati al territorio di Trento e ai 8 comuni limitrofi con 91 articolazioni che recapitano in media oltre 400 pacchi quotidiani il 25 % dei quali con i nuovi mezzi green.

Nel Centro Distribuzione de via L’Ora del Garda a Trento sono impiegate 123 risorse, che gestiscono la corrispondenza e i pacchi di un bacino di circa 129 mila residenti e oltre 3500 attività commerciali tra uffici e negozi. Tutti i portalettere sono dotati di palmare per una tracciatura veloce della corrispondenza ordinaria e a firma, portando al domicilio dei cittadini diversi servizi postali e di pagamento sia per i privati sia per i professionisti. Il destinatario, infatti, può pagare da casa o dal posto di lavoro, nello stesso momento in cui avviene la consegna della posta o del pacco, tramite carta Postamat, Postepay o utilizzando le carte di debito del circuito Cirrus/Maestro.

Il rinnovo della flotta aziendale, uno degli obiettivi del piano industriale ’24 SI’ dell’Azienda guidata dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante, proseguirà per tutto il 2022 e conterà in totale 5.800 veicoli elettrici consegnati in tutta Italia pari al 20% della flotta per arrivare a 28mila mezzi verdi entro il 2024. In coerenza con l’adesione all’Accordo di Parigi e al New Green Deal, Poste Italiane si è posta l’ambizioso obiettivo di dare il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi internazionali di carbon neutrality entro il 2030, in largo anticipo rispetto alla tempistica definita dall’Unione.

Poste Italiane con i suoi 160 anni di storia è la più grande piattaforma integrata e omnicanale di servizi in Italia a disposizione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e con i nuovi mezzi elettrici diventa ancor più sostenibile, in linea con l’ESG – Environmental Social and Governance, il piano d’azione in materia di sostenibilità ambientale e sociale del Gruppo.