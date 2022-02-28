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PAT – ISPAT * TRANSAZIONI COMMERCIALI TRENTINO – 2019: « VERSO LA RUSSIA ESPORTAZIONI PER 46,5 MILIONI DI EURO, IMPORTAZIONI 7,9 MLN (SALDO +38,6 MLN) »
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9.47 - lunedì 28 febbraio 2022
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