CASA AUTONOMIA.EU * AMMINISTRATIVE TRENTINO: DEMAGRI E DALLAPICCOLA, « INCONTRO CON IL CANDIDATO PRESIDENTE VALDUGA, A CIVEZZANO (15/6 – 20.30) »

18.17 - martedì 13 giugno 2023

Il 15 giugno a Civezzano con Francesco Valduga. I consiglieri Demagri e Dallapiccola, rispettivamente presidente e vicepresidente di Casa Autonomia.eu, annunciano il nuovo evento del Movimento. Giovedì 15 giugno i gialli si riuniranno a Civezzano, assieme al candidato presidente della Provincia, Francesco Valduga. “Sarà un’ottima occasione per confrontarci con i cittadini e capire come articolare il programma in vista delle elezioni – dichiara Demagri -. Non si può costruire una proposta senza chiedere il parere di chi per primo viene toccato dalle decisioni della politica, ovvero gli elettori. È proprio questo che vogliamo fare con l’evento di giovedì, come abbiamo fatto con tutti i nostri incontri: renderci conto in prima persona di quali siano i problemi reali da risolvere”.

“Giovedì sera avremo anche l’onore di ospitare il candidato presidente Francesco Valduga – aggiunge Michele Dallapiccola -, che potrà quindi confrontarsi ed ascoltare i partecipanti all’incontro, sia soci del Movimento che non. In questo modo i cittadini potranno ascoltarlo e dialogare con lui e con noi, nella consapevolezza che le proprie necessità avranno quindi un posto nelle discussioni sul programma della coalizione”.

L’incontro, organizzato da Casa Autonomia.eu, si terrà giovedì 15 giugno a Civezzano, presso la Sala Sottotetto delle Scuole Elementari, in via Telvana 6. L’ingresso è aperto a tutti, simpatizzanti o anche solo curiosi, con la speranza di vivere assieme una serata costruttiva, all’insegna della partecipazione attiva.