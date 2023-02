GALATEO (FDI ALTO ADIGE) * AMMINISTRATIVE: “ LA PRIORITÀ È MANTENERE LA COALIZIONE DI CENTRODESTRA CON LO SCHEMA NAZIONALE, QUINDI FDI – LEGA – FI “

12.32 - domenica 19 febbraio 2023

Citati in merito alla fuoriuscita dalla Lega di alcuni eletti sul territorio, Fratelli d’Italia mette i puntini sulle i.

“Non commentiamo mai fatti interni ad altri partiti” scrive il coordinatore provinciale Marco Galateo – “Necessarie alcune precisazioni su Fdi”. La priorità è mantenere la coalizione di centrodestra con lo schema nazionale compatta, quindi Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. “Da parte nostra nessuna campagna acquisti o opa ostile su altri partiti. Siamo leali” prosegue la nota del consigliere provinciale – “Stiamo invece parlando con alcuni consiglieri di realtà civiche a Bolzano, Laives e Merano per valutare convergenze sui valori”.

Il partito di Giorgia Meloni, con l’on. Alessandro Urzì e con il consigliere provinciale Marco Galateo, ha infatti lanciato ancora prima delle elezioni politiche che hanno portato il centrodestra al governo, la necessità di presentarsi uniti anche alle elezioni provinciali di ottobre 2023.

La legge elettorale diversa richiede uno schema politico diverso, infatti la proposta condivisa con le forze di governo è di presentarsi ognuno con la propria lista di candidati, con un programma in linea di massima comune, garantendo ad ognuno la possibilità di caratterizzare il proprio programma di lista per offrire la più ampia proposta politica all’interno dello schema di valori e strategie condivise.

In questa ottica, spiegano da Fdi, non è ammessa alcuna scorrettezza reciproca, come sarebbe quella di una campagna acquisti all’interno dei partiti della coalizione.

Nelle elezioni comunali di appena due anni fa, si ricorderà, ci furono diversi movimenti che portarono a variazioni dei gruppi consiliari originali, ma nessuno di questi movimenti riguardò Fratelli d’Italia che è rimasto coerente con la volontà popolare.

Discorso diverso invece per quanto riguarda i movimenti civici, a cui Galateo ha più volte aperto alla possibilità di inserire alcuni punti programmatici nel programma elettorale di coalizione per le elezioni provinciali. In questo caso, nei prossimi mesi, potrebbe esserci qualche sorpresa nella lista di Fdi, in cui potrebbero comparire nomi noti di realtà civiche territoriali, a dimostrazione della capacità attrattiva del partito del presidente del consiglio.

*

Marco Galateo

FdI Alto Adige